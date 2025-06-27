學校傳爆炸聲！考生逃命「人踩人」29死260傷　全國哀悼3天

▲中非共和國首都一間學校發生踩踏事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中非共和國（Central African Republic）首都25日一所學校校內的電力變壓器故障爆炸，巨大的爆炸聲響與濃煙讓現場參加畢業考的近6000名學生感到恐慌，引發踩踏事件，造成至少29名學生死亡、260人受傷。總統宣布全國哀悼3天。

BBC、美聯社等報導，這起事件發生在首都班基（Bangui）的巴泰勒米博甘達高中（Barthelemy Boganda High School），當時有5所不同學校的學生來到此處參加畢業考，但當考試進行到一半時卻突然傳出巨大爆炸，眾人驚慌逃命，現場陷入一片混亂，還有人臉上染血從窗戶逃出。

倖存者透露，「大樓在晃，我們全都嚇壞，那時每個人都只顧自己了」。部分學生跳樓逃生死亡，有些人是在擁擠的樓梯出入口遇上踩踏事件喪命。還有人說，當時現場眾人逃跑是想要保住自身性命，但人太多、門太小，並不是每一個人都能逃出去。

整起事件造成至少29名學生死亡，多數死者當場死亡，部分罹難者是在送醫後不治。另有至少260名學生受傷，送往各醫療機構接受治療。總統圖瓦德拉（Faustin Archange Touadera）已宣布全國哀悼3天。