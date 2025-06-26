莫斯科驚傳爆炸聲「機場緊急管制」　市長：擊落2架無人機

▲莫斯科驚傳爆炸聲，疑似發生無人機攻擊。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科26日凌晨傳出爆炸聲，當局對機場實施緊急管制，市長宣稱擊落2架無人機。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他與美國總統川普的北約會晤非常順利，「普丁肯定不會贏」。

俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）26日清晨表示，無人機攻擊期間，卡盧加機場（Kaluga airport）和莫斯科伏努科沃國際機場（Vnukovo airport）實施飛航管制。發言人科倫亞科（Artyom Korenyako）說，「機場暫時不接受或派發航班，機組人員、塔台人員與機場服務必須採取一切必要措施，確保飛航安全。」不過，這些管制稍後已被取消。

????Тим часом у Москві працює ППО, а по регіону лунають вибухи



Невідомі БпЛА, схоже, вирішили нагадати русні, що хороші сни не завжди безпечні. Звуки вибухів чути одразу в кількох районах. pic.twitter.com/eckl06Umav — Червона Калина (@SvetlanaValent8) June 25, 2025

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）宣布擊落2架無人機，緊急部門正在現場處理殘骸等狀況。當地媒體引述居民說法報導，莫斯科確實傳出爆炸聲，但外媒無法獨立核實這個說法。

《基輔獨立報》報導，隨著雙邊戰火持續，烏克蘭經常襲擊俄羅斯境內深處的軍事目標，試圖削弱莫斯科的戰力，6月1日發動「蜘蛛網行動」（Spider's Web），派出117架無人機突襲，造成俄軍41架軍機全毀或半毀，包括重型轟炸機與罕見的A-50偵察機。基輔隨後宣稱，此行動癱瘓俄羅斯34%的戰略轟炸機隊，被視為開戰以來最大膽的行動。

▲川普與澤倫斯基都形容，2人在北約峰會的會談很順利。（資料照／達志影像／美聯社）



另一方面，北約峰會期間，澤倫斯基與川普進行了大約45分鐘的場邊會晤。他形容2人的會談過程很棒，討論了中東問題、購買美國防空系統保護烏克蘭人民、伊斯坦堡的烏俄和談等，「我們談到戰場上的局勢。普丁肯定不會贏。我向總統介紹了現場的真實情況。」

川普也說，他與澤倫斯基的會談相當順利，但卻表示沒跟對方談到停火，只是「想知道他過得怎麼樣」。