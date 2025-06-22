國小教師助理捷運站偷拍裙底！學校女童也不放過　二審仍重判

▲林姓男子在多處捷運站偷拍女性的裙底風光。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者陳宏瑞／高雄報導

在高雄某國小擔任教師助理的林姓男子（已離職）2023年開始在捷運站等處埋伏偷拍女性私密影像，後來他在捷運站衛武營站犯案時被一名熟女察覺報案，警方到林男家搜索時赫然在隨身硬碟裡找到大量猥褻影像，甚至他在任職的國小也偷拍2名女童，還專挑女高中生等人犯案，全案共10人受害，他一審認罪仍被判8年，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原審的刑度。

林男自2023年起，於高雄捷運衛武營站、凹子底站等多處人流密集地點，以手機低角度偷拍女高中生及女性裙底風光，最後則是在衛武營偷拍時被發現，檢、警發現他還利用教師助理身分在校內拍攝2名7歲、10歲女童，警方在其硬碟中發現高達927GB的猥褻影像，檔案多達4689個，且按被害人特徵分類存檔，甚至刻意拍攝被害人正臉以利辨識，行徑極為惡劣，檢方偵辦後依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，並建請法院從重量刑。

一審時，林男雖然認罪並與部分被害人和解，但法官認為，林男身為教育工作者，非但未保護學童，反利用職務便利犯案，嚴重破壞師生信任關係，因此仍判處8年有期徒刑。

林男不服上訴，並以「母親年邁需陪伴」為由向法院聲請交保，但法院認為林男所涉為最輕本刑5年以上之重罪，且初期否認犯行，直至羈押庭才認罪，顯見有避重就輕傾向，加上其硬碟中大量影像尚未完全釐清，若交保恐有湮滅證據之虞，因此駁回交保聲請。

高雄高分院審理後，認為原審之認事用法皆無違誤，量刑亦稱妥適，駁回林男上訴，維持原審徒刑8年的判決，全案仍可上訴。