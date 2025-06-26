全身90%燒傷！陸少年「吸打火機上癮」致燃爆…手指終生無法伸直

▲打火機內含丁烷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸吉林一名18歲的少年小鄭先前與友人，一同吸食打火機內的丁烷上癮，在產生幻覺之下，點燃香菸，導致屋內瞬間發生燃爆。三人被不同程度燒傷，小鄭傷得最重，達到三度燒傷，雖生命保住了，但全身都留下了永久性瘢痕，手指至今無法伸直。

據《央視新聞》報導，小鄭表示，「當時很多朋友一起玩，買了幾箱打火機氣罐。看大家都吸，就為了合個群。當時吸完這個出現幻覺的時候，時間過得很快，在幻覺中是無憂無慮的，沒煩惱。」

▲此事造成小鄭全身90%燒燙傷。（圖／翻攝自微博）

小鄭接著說道，「我們一人拿了3個來吸，吸的過程慢慢就出現幻覺，眼睛看啥，像地球形狀似的，然後就抽了根菸，點第一下火，火柴，劃第一下沒有著，第二下也沒著，第三下爆炸了，當時屋內的氣體巨多，旅館2樓崩開了，連1樓也受到了爆炸牽連。」

當地醫院燒傷外科醫師石凱表示，「丁烷是一種易燃易爆、無色的氣體，我們最常見的打火機，就使用的是這種氣體燃料，然而丁烷看似普通，吸入人體後，則會產生幻覺，直至成癮，容易引發嚴重灼傷。」

石醫師表示，醫院接過太多因吸食丁烷受傷的患者，「都是16歲到19歲之間，通常不會超過20歲，男生患者多，男生和女生大概8比2左右，這種爆炸燒傷，面積都在50%以上，有的甚至在百分之90以上，它的死亡率還是很高的，有百分之10以上。」

▲醫師指出，小鄭的手指可能一輩子都沒辦法伸直了。（圖／翻攝自微博）

石凱說道，「一般吸這種氣罐，三到四罐什麼概念？一個罐子能做一次剁椒魚頭，它能把剁椒魚頭做熟了，就這麼大氣量，大量的易燃氣體爆燃，對呼吸道造成的傷害堪稱『毀滅性打擊』，原本鮮紅的呼吸道黏膜，已經變成了一片蒼白，充斥著大量淡黃色黏液。」

另一名醫師薛岩表示，「爆燃的氣體會造成，氣道黏膜壞死、脫落，這種患者，如果不及時進行處理，那他很可能沒到醫院之前，就會造成氣道的梗阻，呼吸功能的衰竭，在送醫院搶救的路上、救護車上，可能就當場死亡了。」

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