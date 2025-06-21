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韌性義消進化中！　南消六大辦理BLS訓練 提升災難應變力

▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊近日依據消防署「韌性台灣－強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，辦理「義消人員BLS基本救命術訓練」，內容涵蓋傷患搬運、止血包紮、斷肢應變與戰術止血帶使用，以及整合CPR與AED的高擬真情境演練，讓義消人員不只能救火，也能成為現場最堅實的生命守門員。

▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）

第六大隊長邱淵明表示，隨著義消任務型態擴增，單一技能已不足以因應各類災難挑戰。此次訓練導入Q-CPR裝置與安妮模擬人，提供即時按壓品質回饋，確保每位參訓義消都能掌握高品質CPR的技巧與應變流程。未來面對大規模事故、地震、山域搜救等場景時，義消也能具備獨立救援的能力，強化整體行動韌性。

▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，提升義消救災救護科技與知能，是建立「全民防災體系」的核心策略。多一位訓練精良的義消，就多一分社區安全的保障。市長黃偉哲則表示，台南市長年推動義消健康補助與制度強化，感謝義消兄弟姐妹無私投入前線工作，也呼籲更多市民踴躍加入義消團隊，讓防災力量深入每個社區角落，實踐全民防衛、韌性城市的願景。

▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防第六大隊辦理義消BLS訓練，實施CPR與戰術止血演練，強化實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）

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