解放軍「可襲台飛彈數量」曝光　這殺手鐧讓美軍最擔心

▲解放軍向台海進行遠程實彈演習。（資料照／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美軍再次點名中國是「步步進逼的威脅」，並指出解放軍火箭軍已部署超過900枚可射向台灣的短程飛彈、400枚可攻打第一島鏈的陸基巡弋飛彈等，其中又以「殺傷網」（kill web）最引發擔憂。

美國參議院「撥款委員會」國防小組召開預算聽證會，空軍部長梅因克（Troy Meink）與太空軍作戰部長薩茲曼（Chance Saltzman）共同出席。

他們指出，解放軍火箭軍正在推動長期現代化計畫，強化戰略嚇阻力。火箭軍擁有900多枚可射向台灣的短程彈道飛彈、400枚可攻打第一島鏈的陸基巡弋飛彈、1300枚可射向第二島鏈的中程彈道飛彈、500枚可襲擊阿拉斯加與澳洲部分地區的中長程彈道飛彈、逾400枚能夠將核武送達全球的洲際彈道飛彈。

梅因克表示，「中國部署搭載極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle）的東風17中程彈道飛彈，將持續改變火箭軍的樣貌」，可能取代部分舊款短程飛彈，打擊西太平洋的外國軍事基地及艦隊。

最讓美軍擔憂的是，解放軍正在打造一套足以秒殺美軍的「殺傷網」，目前已部署逾470顆「情報、監測與偵察」（ISR）衛星，把偵測到的資訊與打擊單位整合之後，透過自動化與即時資料分享，將「瞄準到擊發」的時間縮短至數秒內。

民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）詢問，這是否為川普力推的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統重點。薩茲曼回應，「金穹」更著重國土防禦，而在「殺傷網」方面，美軍必須從太空保護盟軍，具備全球打擊能力，並且削弱中方的感測與打擊能力。