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捷克情報局證實「中方計畫衝撞蕭美琴」　總統府：強烈譴責

▲▼總統府發言人郭雅慧說明「團結國家十講」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統府發言人郭雅慧。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

捷克媒體irozhlas近日指出，捷克軍事情報局證實，中方在副總統蕭美琴去年（2024）訪問行程中進行監視，行動中還包括進行跟車輛有關的「衝撞計畫」。總統府26日晚間表示，對於中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，我方表達強烈的譴責。

蕭美琴在去年3月中旬出訪抵達布拉格，在捷克進行為期三天的訪問。結果，去年4月傳出，蕭美琴在捷克期間，其車隊從布拉格機場駛往市中心時，一輛車在車隊後尾隨，而這輛可疑汽車在十字路口闖了紅燈，幾乎釀成車禍。

根據捷克媒體當時的報導，捷克警察保護小組攔下這輛車後，發現駕駛人是「中國駐布拉格大使館軍事部門的外交人員」，而中國政府的監視行為，也一直跟監蕭美琴到布拉格的下榻飯店。

捷克軍事情報局近日向媒體irozhlas證實，中國駐布拉格大使館的人員，在蕭美琴訪問捷克首都期間，進行了一場情報行動，而且行動中還包括一項是要對蕭美琴的「衝撞計畫」。

捷克軍事情報局發言人佩耶克（Jan Pejšek）向媒體證實了調查結果，強調這些行為公然違反《維也納外交關係公約》規定。早在蕭美琴班機還沒抵達瓦茨拉夫·哈維爾機場，中方就已經啟動這個行動，佩耶克表示，中方是對蕭美琴進行人身監視，而且幾乎是危及她的安全，記錄蕭美琴與捷克政要、公共事務圈代表的會面情資。

軍事情報局局長彼得·巴爾托夫斯基（Petr Bartovský）證實，北京方面意圖恐嚇副總統，「我們甚至掌握中國民間情報，企圖對受保護人員（蕭美琴）實施示威性動作的準備，但該計畫未超出準備階段。」

總統府發言人郭雅慧26日晚間表示，當時相關的情資，我方安全單位全程都有完整掌握。我們也再次感謝捷方在副總統訪問期間的全力協助，以及嚴密而專業的保護，確保了蕭副總統的安全。

郭雅慧表示，對於中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，我方表達強烈的譴責。

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