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捷克情報局證實：蕭美琴訪歐遭中國監視　還有「車輛衝撞計畫」

▲▼我副總統當選人蕭美琴3月應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

▲時任副總統當選人蕭美琴應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴去年（2024）就職前出訪捷克，其車隊被一輛轎車尾隨，還差點釀成車禍，而其駕駛人是中國駐布拉格大使館軍事部門的外交人員。對此，捷克媒體irozhlas近日指出，捷克軍事情報局證實，中方在蕭美琴訪問行程中進行監視，行動中還包括進行跟車輛有關的「衝撞計畫」。

蕭美琴在去年3月中旬出訪抵達布拉格，在捷克進行為期三天的訪問。結果，去年4月傳出，蕭美琴在捷克期間，其車隊從布拉格機場駛往市中心時，一輛車在車隊後尾隨，而這輛可疑汽車在十字路口闖了紅燈，幾乎釀成車禍。

根據捷克媒體當時的報導，捷克警察保護小組攔下這輛車後，發現駕駛人是「中國駐布拉格大使館軍事部門的外交人員」，而中國政府的監視行為，也一直跟監蕭美琴到布拉格的下榻飯店。

對此，捷克軍事情報局近日向媒體irozhlas證實，中國駐布拉格大使館的人員，在蕭美琴訪問捷克首都期間，進行了一場情報行動，而且行動中還包括一項是要對蕭美琴的「衝撞計畫」。

捷克軍事情報局發言人佩耶克（Jan Pejšek）向媒體證實了調查結果，強調這些行為公然違反《維也納外交關係公約》規定。早在蕭美琴班機還沒抵達瓦茨拉夫·哈維爾機場，中方就已經啟動這個行動，佩耶克表示，中方是對蕭美琴進行人身監視，而且幾乎是危及她的安全，記錄蕭美琴與捷克政要、公共事務圈代表的會面情資。

軍事情報局局長彼得·巴爾托夫斯基（Petr Bartovský）證實，北京方面意圖恐嚇副總統，「我們甚至掌握中國民間情報，企圖對受保護人員（蕭美琴）實施示威性動作的準備，但該計畫未超出準備階段。」

捷克方面表示，該行動計劃是與副總統車輛發生碰撞，但上述闖紅燈事件並非此企圖。該外交官（副軍事武官）只是為了繼續跟蹤台灣代表團而闖紅燈。

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