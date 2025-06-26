緬懷已故埔里奇人黃炳松　「台灣之心山中傳奇音樂饗宴」登場

▲埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦「台灣之心山中傳奇音樂饗宴」紀念音樂會，向已故地方耆老黃炳松致敬。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年是已故埔里鎮地方耆老暨詩詞創作藝術家黃炳松辭世第四年，牛耳藝術渡假村日前特別辦理紀念音樂會，邀請聲樂家及地方合唱團體演唱其作詞的多首歌曲，透過悠揚美聲，頌讚這位事業成功，更熱愛藝術、文史與自然生態的埔里奇人一生對土地的熱愛與對藝術的奉獻。

「台灣之心山中傳奇音樂饗宴」紀念音樂會21日登場，由黃炳松的長子暨牛耳藝術度假村總經理黃碩基主持，知名作曲家王明哲擔任音樂總監，為黃炳松生前所創作的歌詞譜寫出動人歌曲，再由聲樂家陳韋翰、凌孟汶、黃奕誠及在地多個藝文團隊共同演出。

埔里鎮公所指出，黃炳松於1933年出生、為家中長子，長大後繼承父親留下的雜貨店，與妻子黃周雪鳳用心經營，繼而從事房地產事業，將弟妹、子女拉拔長大，個個都學業、事業有成；雖大半生都在經商，但也熱愛藝術、文史，包括藝術大師楊英風、朱銘等許多朋友都來自藝文界，更因嚮往詩人、記者身分，於1978年創辦《埔里鄉情雜誌》（《水沙連雜誌》前身），連續發行多年，是台灣第1本由私人出版的地方性刊物，也與素人石雕藝術家林淵結緣，收藏其作品並創立「牛耳石雕公園」（即牛耳藝術渡假村），供遊客觀賞暢遊，也成為藝術結合觀光休閒產業的先驅、吸引藝術家移居與創作，為埔里山城藝文風氣奠定基礎。

黃炳松也關懷生態，花錢買下多筆山坡地植樹，讓暨南國際大學、南洪溪、南安路現今都綠蔭成林，也在牛耳藝術度假村內遍植油桐樹、在花期間舉辦詩歌藝文展演，成為全國桐花季的濫觴，更曾為護樹、反空汙，以80多歲高齡熱血走上街頭；黃炳松也力行「活到老、學到老、創作到老」，80多歲還於東海大學攻讀餐飲管理碩士，並以藝名「黃淵」或自稱「Alita」（阿里達），盡情創作歌詞、繪畫， 包括〈老歲仔〉、〈雞婆〉、〈山城雨夜花〉等數十首作品，富含簡淺易懂、讓人琅琅上口的特色。



埔里鎮長廖志城也感佩黃炳松對在地藝術、文化、自然生態所做的無私付出和貢獻，亦即「大養生」、希望讓埔里發展成宜居城鎮的概念，也造就埔里在台灣藝術文化發展上的重要地位；本次音樂會不僅是對其的深切懷念，更透過音樂，將他對這片土地的熱情與對人文藝術的關懷，傳遞給更多的人。