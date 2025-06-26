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擺脫行人地獄汙名　南投最大國小周邊3道路改善工程拚8月底完工

▲埔里鎮公所逐年改善市區道路設施，打造友善行人環境。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮公所逐年改善市區道路設施，打造友善行人環境，圖為宏仁國中前路段。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為擺脫台灣「行人地獄」汙名，提升市區道路品質與維護行人、學童安全，埔里鎮公所針對南興街、中華路，以及其他市區聯絡道路進行改善工程：除AC路面刨鋪、兩側排水溝改善，還有危險路口標線改善及新增標線型人行道，工程預計8月底完工。

鎮公所於9日舉行提升市區道路品質工程說明會，說明今年度由內政部國土管理署補助800萬元，連同公所自籌款合計九百二十九萬元，針對南興街（隆生路至中正路）、中華路（忠孝一路至北環路）及樹人三街進行改善工程，範圍涵蓋東門、枇杷、杷城、泰安等四里，合計路面AC刨鋪866公尺，鄰近南光國小、宏仁國中的南興街、中華路工程，一併改善兩側排水溝、危險路口標線改善4處及新增標線型人行道。

▲埔里鎮公所逐年改善市區道路設施，打造友善行人環境。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮公所逐年改善市區道路設施，打造友善行人環境。（圖／埔里鎮公所提供）

上述三項道路工程已於6月起將陸續動工，工期訂90個日曆天；鎮長廖志城表示，為避免影響沿線商家、住戶及學校開學後的周邊交通，盼趕在8月底完工，也要求包商在施工前10天務必會同里長公告宣導，能提前移置車輛等設施，儘量減少對民眾日常生活的影響，也懇請沿線商家、住戶體諒配合。

▲埔里鎮公所逐年改善市區道路設施，打造友善行人環境。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城強調，南興街上的南光國小師生合計逾1200人，已是全縣學生數最多的國小，上放學尖峰期間車流量大、行人出入頻繁，因此繼大城路大成國中路段後，南興街、中華路鄰近學校路段也將劃設標線型人行道，將路口已斑駁不明顯的就有行人穿越線，改為綠白相間的行人穿越線；南光國小校長林取德感謝鎮公所利用暑假期間趕工，可望讓學童在9月開學後就有更安全的道路，未來劃設標線型人行道及路口綠白相間行人穿越線，人車將有明顯區隔、改善現有南興街人行設施不明顯缺點，也提醒用路人行經時特別注意減速慢行，確保學童及行人安全。

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