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台大副校長遭控「經歷造假」　發3點聲明駁斥：絕無違反學術倫理

▲▼2025傑出女科學家獎今天頒獎，台大副校長廖婉君、台大大氣系副教授黃彥婷、清大物理天文所副教授楊湘怡獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大副校長廖婉君遭控經歷造假，今天發出聲明未違反學倫，並將採取法律行動。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學副校長廖婉君傳出疑似經歷造假，引發外界關注。廖婉君今（25日）發出三點聲明，強調本人沒有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實，台大學倫會已在去年12月決議不構成違反學倫，並嚴厲譴責S教師蓄意散布不實言論行為，必將採取一切法律行動捍衛學術聲譽及人格，絕不容任何不實污衊。

媒體今日報導，廖婉君爆出涉嫌學術成就造假，長年對外聲稱其研究成果被納入國際通訊標準，但經查證國際標準文獻後，並未發現其技術紀錄，卻藉此獲得包括台灣十大傑出女青年等多項獎項，遭質疑涉及學術倫理，更質疑台大校方淡化處理此事。教育部長鄭英耀今天也表示，沒有預設立場，先看台大學倫委員會調查結果再進行討論。

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面對媒體報導，廖婉君也透過律師發表三點聲明，強調本人沒有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實，必將採取一切法律行動捍衛學術聲譽及人格。

廖婉君聲明全文如下：
就今（25）日周刊登載匿名不實爆料有關本人涉及學術倫理爭議乙事，謹與委任律師共同嚴正聲明如下：
一、 本人未有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實。本人雖於111年間遭人不實檢舉學倫爭議，惟經數年調查，過程並經該國際標準組織現任副主席暨領域專家確認，終由臺大學術倫理委員會業於113年12月決議不構成違反學倫情事。
二、 匿名S老師明知本人所涉學倫爭議業經高度專業性之學倫會釐清，竟仍悖於客觀事證，執意片面提供媒體不正確且不完整資訊，惡意散布不實言論影響公眾輿論，甚不可取，嚴重侵害本人名譽權及人格權甚鉅。
三、 學術聲譽之於學者有如皇后貞操般不容任何質疑，本人除再次嚴正聲明絕無違反學術倫理事實外，並嚴厲譴責S教師蓄意散布不實言論之行為，本人必將採取一切法律行動捍衛學術聲譽及人格，絕不容任何不實污衊。
                 臺大電機系 廖婉君
律師丁昱仁 
中 華 民 國  114  年  6  月  25  日

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