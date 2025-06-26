大億交通企業義消成軍　實兵演練展現防災實力共建韌性城市

▲台南市第七大隊於大億交通公司舉辦企業義消授旗儀式，現場氣氛莊重，象徵企業自防能量正式啟動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化企業自主防災應變能力，台南市消防局第七大隊26日於大億交通工業製造股份有限公司舉辦「企業義消成軍暨授旗儀式」，由大隊長石家源代表授旗，正式宣告「大億交通企業義消」成軍，現場並同步實施實火演練，展現企業災害應變與初期滅火的實務戰力。

第七大隊表示，企業義消的成立，代表民間力量在自主防災路上的積極參與，對於提升廠區安全、減少災損具有關鍵意義。授旗儀式後立即展開實兵演練，義消隊員操作滅火器撲滅初期火源，並進行消防水帶部署及出水滅火，動作確實俐落，展現紮實訓練成果，也讓現場觀摩員工深刻體會「防災從日常做起」的精神。

消防局指出，為協助企業建立完整的防災機制，第七大隊安排專業訓練課程，涵蓋災害預防、緊急應變、初期滅火等主題，鼓勵企業員工加入義消行列，不僅提升自救互救能力，更能讓防災觀念深植每一位同仁心中，實踐「自己財產自己守護」的理念。

大億交通工業表示，長期重視職場安全與風險管理，此次義消隊成軍是公司深化安全文化的重要里程碑，未來也將持續配合消防單位辦理演練與教育訓練，讓防災成為企業文化的一部分，打造更穩健的營運環境。

消防局局長李明峯表示，企業義消是城市防災系統中不可或缺的力量，大億交通的投入展現企業對員工與社區安全的高度承諾，也為台南市的整體防災韌性注入新能量。他呼籲，凡企業有意成立義消編組者，歡迎主動洽詢所在地消防分隊，共同打造更安全、更具防災力的工作場域。