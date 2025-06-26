賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」：贏高富帥

▲賀瓏。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）



記者施怡妏／綜合報導

賀瓏因被爆出和Albee的戀情，遭到薩泰爾閃電解約，隨後爆出強逼已故前女友天殘墮胎，被貼上渣男標籤，形象一落千丈。就有網友好奇，賀瓏桃花似乎很旺，從之前的龍龍到天殘，還有最近的Albee，賀瓏明明長相普通，身高也不高，為何能受到女生喜歡？對此，網友點出關鍵，「幽默風趣，口才好。」

有網友在PTT發文，「女生們覺得賀瓏在交友上的優勢是什麼呢？」看了賀瓏以前的新聞，發現他桃花不斷，但他很納悶，大家都說男友要找高富帥，但賀瓏顏值普通、身高不到170公分，頂多財富贏過許多人，不過，生活中有許多條件比賀瓏更好的男生，卻遲遲無法脫單，「賀瓏這樣的條件算好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，Dcard上也有網友發文，以Albee的條件，交往的對象應該都比賀瓏好，「Albee為啥會看上賀瓏？他的嘴巴有什麼特殊魅力嗎？或者是因為喜劇光環呢？」

貼文曝光，網友點出關鍵「幽默感」，「女生很吃口才的」、「沒外型就是吃口才跟名氣」、「男生幽默非常吃香」、「事實上就是幽默點就能吃很開，你不知道嗎」、「就有趣啊，他一定是很有情緒價值的男人，一堆直男看不起女生喜歡的情緒價值，結果正妹就是會被比你矮醜，但是講話有趣舒服的男生追走」、「臉會看膩，但個性可以讓日子越過越有趣」、「外型不優但看得出有打扮，加上有一定的名氣、知名度，財力應該也中上」。