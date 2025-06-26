Albee爆熱戀賀瓏！昔自曝交往2週就能啪啪　興奮到「流理台激戰」

▲有網友挖出Albee曾自爆，最快2週就與心儀對象過夜「睡」。（翻攝自Albee IG）

圖文／鏡週刊

喜劇演員賀瓏遭被網友質疑與已故前女友天殘（翁芝瑩）交往期間，疑似重疊主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，引發「三角關係」風波。如今再有網友挖出Albee曾自爆，最快2週就與心儀對象過夜，並興奮到「流理台激戰」，再度引發關注。

Albee捲入風波後，再被網友挖出曾多次上過談話性節目《我就問你正常嗎》，其中在主題「當我們第一次在一起」坦言，年少輕狂，熱戀時幾乎都想天天膩在一起，且最快2週就能和對方「睡」，也表示但比起開房搞儀式感，她初夜更喜歡在沒第3人的家裡。

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在節目主題「一追到手就熄火」中，Albee也大談私下滾床經驗，表示比起出門換了陌生環境、還會感到不安，家中有些不太常「啪啪」的場域反而更讓人興奮，直呼某次她與男友「性致」一來就在廚房內擦槍走火，羞喊就像電影《史密斯任務》中男女主角在流理台上激戰一樣，「就是整個家裡面到處…很嗨！」

▲Albee過去曾和男友在家中「流理台上激戰」。（翻攝自Albee IG）

事實上，從《我愛黑澀會》出道的Albee，近年來轉型主持界，但近來因捲入賀瓏與前女友天殘感情問題，引發輿論。針對事件，Albee於24日透過社群發聲澄清，「大家最關心的是否有感情重疊，我可以很坦蕩蕩地說，沒有。」



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