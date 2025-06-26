「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

▲台東一遊未盡抽獎活動即將截止。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



夏日出遊正夯，台東縣政府推出的「台東一遊未盡」抽獎活動也廣受好評，自活動開跑以來吸引大量旅客參與登錄，感受台東山海之美的同時，也有機會把多項精美好禮帶回家！活動即將於6月30日截止，縣府交通及觀光發展處提醒尚未登記的旅客請把握最後機會，立即上網登記參加抽獎，讓台東之行不只留下美好回憶，更可能獲得驚喜大獎！

台東縣政府表示，「台東一遊未盡」活動自啟動以來，深受旅客歡迎，不論是深入部落體驗文化之旅、還是輕鬆騎行在東海岸，凡是在活動期間內造訪台東的遊客，都可透過活動網站登錄資料參加抽獎。獎品內容包括 iPhone 16、熱氣球自由飛、住宿券等豐富獎項週週抽，特別獎更是即將於7/4抽出TOYOTA COROLLA CROSS HEV油電汽車！千萬別錯過！

縣府交通及觀光發展處指出，希望透過活動延續旅客對台東的熱情，讓「一遊未盡」不只是一句口號，而是實際回饋給來訪旅人的真心誠意。提醒所有旅客，活動登錄截止時間為6月30日晚上23點59分，只需簡單填寫基本資料與上傳住宿憑證，即可輕鬆參加抽獎，登錄網址(https://tttravel.tw/self)。