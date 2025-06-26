　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

▲台東一遊未盡抽獎活動即將截止。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東一遊未盡抽獎活動即將截止。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

夏日出遊正夯，台東縣政府推出的「台東一遊未盡」抽獎活動也廣受好評，自活動開跑以來吸引大量旅客參與登錄，感受台東山海之美的同時，也有機會把多項精美好禮帶回家！活動即將於6月30日截止，縣府交通及觀光發展處提醒尚未登記的旅客請把握最後機會，立即上網登記參加抽獎，讓台東之行不只留下美好回憶，更可能獲得驚喜大獎！

台東縣政府表示，「台東一遊未盡」活動自啟動以來，深受旅客歡迎，不論是深入部落體驗文化之旅、還是輕鬆騎行在東海岸，凡是在活動期間內造訪台東的遊客，都可透過活動網站登錄資料參加抽獎。獎品內容包括 iPhone 16、熱氣球自由飛、住宿券等豐富獎項週週抽，特別獎更是即將於7/4抽出TOYOTA COROLLA CROSS HEV油電汽車！千萬別錯過！

縣府交通及觀光發展處指出，希望透過活動延續旅客對台東的熱情，讓「一遊未盡」不只是一句口號，而是實際回饋給來訪旅人的真心誠意。提醒所有旅客，活動登錄截止時間為6月30日晚上23點59分，只需簡單填寫基本資料與上傳住宿憑證，即可輕鬆參加抽獎，登錄網址(https://tttravel.tw/self)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
獨／好市多高層飛台中催生3號店　這4處覓地
陳佩琪控：民進黨抓柯文哲凌虐取樂　若暴斃從此永遠執政
陸宣布禁止攜帶「被召回行動電源」上飛機　廠牌型號曝光
曾是全球前三手機品牌　31年大牌宣布終止手機服務
《楓之谷Artale》官方又搞！必刷副本大砍　玩家炸鍋
快訊／台南市政府遭搜索！　一級主管涉及貪瀆
核戰爆發「全球僅這2國」安全！　專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平觀音亭再捐救護車！發揮宗教大愛　守護南化生命線

國際食品展花蓮館盛大開幕　17家品牌展現有機實力買氣爆棚

台東縣推動綠島鄉污水排放處理與油水分離設施　邀業者說明

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

蘇花和平路段刷坡施工！6/30至7/10南下外側車道機動管制

日動畫產業興盛卻缺工　南投戲院邀《柯南》原畫師會影迷

台東青年走讀市區　用行動走出地方共感力

宋少卿幽默開講！「酷老樂活」講座花蓮登場　縣府禮堂座無虛席

屏東男深夜睡國小門口紙板　警一查驚覺他獨走20公里

資源循環再利用！花蓮推廣自主廚餘堆肥　打造社區開心農場

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

安平觀音亭再捐救護車！發揮宗教大愛　守護南化生命線

國際食品展花蓮館盛大開幕　17家品牌展現有機實力買氣爆棚

台東縣推動綠島鄉污水排放處理與油水分離設施　邀業者說明

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

蘇花和平路段刷坡施工！6/30至7/10南下外側車道機動管制

日動畫產業興盛卻缺工　南投戲院邀《柯南》原畫師會影迷

台東青年走讀市區　用行動走出地方共感力

宋少卿幽默開講！「酷老樂活」講座花蓮登場　縣府禮堂座無虛席

屏東男深夜睡國小門口紙板　警一查驚覺他獨走20公里

資源循環再利用！花蓮推廣自主廚餘堆肥　打造社區開心農場

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

中部智慧製造新核心納無人機　經濟部修併購法助企業打國際盃

3大速食店省錢優惠券一次看　雞汁飯買1送1、玉米濃湯10元喝

網問陳菊在哪就被抓！　吳宗憲問監察院：辦人權研討會意義何在？

他突收通知「帳戶變警示戶」遭凍結！一票苦主曝慘況：被鎖3年

高溫恐突發心肌梗塞！醫示警「4大族群」要特別小心

奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

75歲高齡駕駛每3年換駕照　蘇貞昌今通過測驗喊：大換照大成功

48歲何妤玟脫了！「比基尼包不住」解放超兇事業線 泡浴缸全被拍

【山頭一片光禿】大樹光電吃掉山林　檢方檢勘傻眼

地方熱門新聞

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

抗惡罷！桃園藍白大合體　賴香伶挺呂玉玲

反罷戰火升溫　立委萬美玲催不同意票

桃園市議會審議通過　115年3/1日起增加13里

李宗霖、張博洋同步退黨台灣基進受衝擊

海巡北部分署晉任授階典禮　分署長勉以責任開創新局

搭台灣好行遊阿里山線　抽國際機票、阿里山賓館豪華住宿

宋少卿幽默開講　花蓮酷老樂活講座獲滿堂彩

屏東男深夜睡校門口　警一查驚覺他獨走20公里

成功分局贈「成功人士」帆布袋　致敬第一線英雄

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

嘉義市建設處長田長沛離職　黃敏惠肯定成就

民眾千里迢迢熱心公益　寶桑警搭起關懷橋梁

LINE加入抽獎！雙流國家森林遊樂區送Apple Watch

更多熱門

相關新聞

台東青年走讀市區　以行動走出地方共感力

台東青年走讀市區　以行動走出地方共感力

台東縣政府推動的「2025青年新五感走讀」系列計畫持續進行，繼首站綠島行程廣獲好評後，25日第2場走讀活動以「慢經濟品牌與城市規劃」為主題，聚焦台東市的歷史脈絡與空間轉型，帶領青年實地走入城市、理解變遷，參與一場結合在地感知與未來想像的城市行動。

台東警婦幼隊走入校園　推動數位性別暴力防治

台東警婦幼隊走入校園　推動數位性別暴力防治

台東婦持破酒瓶滿手血　勇警化解危機

台東婦持破酒瓶滿手血　勇警化解危機

成功分局贈「成功人士」帆布袋　致敬第一線英雄

成功分局贈「成功人士」帆布袋　致敬第一線英雄

民眾千里迢迢熱心公益　寶桑警搭起關懷橋梁

民眾千里迢迢熱心公益　寶桑警搭起關懷橋梁

關鍵字：

汽車抽獎台東

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面