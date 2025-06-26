台東青年走讀市區　用行動走出地方共感力

▲台東縣政府推動2025青年新五感走讀活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動的「2025青年新五感走讀」系列計畫持續進行，繼首站綠島行程廣獲好評後，25日第2場走讀活動以「慢經濟品牌與城市規劃」為主題，聚焦台東市的歷史脈絡與空間轉型，帶領青年實地走入城市、理解變遷，參與一場結合在地感知與未來想像的城市行動。

上午的行程由在地團隊「東台灣研究會」帶領鯉魚山走讀，透過田野調查與史料導覽，帶領團員認識這座僅75公尺高、卻承載豐富歷史記憶的城市地標。從日治時期的神社遺跡、碉堡、淨水池，到當代的龍鳳佛堂、寶玉塔與登山步道中的涼亭，原來藏在日常景觀中的，是一座城市不曾中斷的時代故事。

隨後的「城市規劃焦點座談」，則邀請具城市實作經驗的「玩美文創」主理人連國輝與青年進行對談，深入討論「台東博覽會」如何成為城市未來願景的實驗場，並分享實務經驗與城市規劃過程中的挑戰與可能。

下午走讀則轉入北町日式建築宿舍群，實地造訪近年活化再利用的「寶桑町屋」，以及由青年團隊經營的「魚刺人雞蛋糕」品牌。雲朗集團阮振吉談到歷史建築活化、青年創業實例到生活美學提案，讓參與者親身體會城市創生如何從老建物延伸出新的行動力與想像空間。

台東縣政府青年發展中心表示，這次走讀活動不僅是一次城市導覽，更是一場引導青年認識城市紋理、思考參與方式的行動體驗。無論是對台東城市規劃感興趣的學習者、關注北町空間轉型的創作者，或是對鯉魚山記憶有共鳴的在地居民，都能在此次行程中找到連結台東的新角度。

「2025青年新五感走讀」系列活動尚有最終一場將於7月19日登場，將持續招募25位台東在地或在此就業的青年，透過實地見學探索地方文化、產業與永續發展的交會點。活動報名與最新資訊，敬請關注台東縣青年發展中心官方網站與Facebook粉絲專頁。