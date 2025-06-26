台東警婦幼隊走入新港國中　推動數位性別暴力防治

▲東警婦幼隊進行數位性別暴力宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



台東縣警察局婦幼警察隊組長胡陽年日前受邀至成功鎮新港國中進行數位性別暴力宣導，介紹數位性別暴力類型，並針對性私密影像遭外流進行探討，在任何情況下都不隨意拍攝及散布性私密影像，以提升學生和教師們對數位性別暴力的認知；另也針對最新詐騙手法進行介紹，當遇有侵害或疑似遭受詐騙時能第一時間查證或保存相關證據，及如何正確應對詐騙情況，透過深入淺出的講解與互動，提升師生在數位世界中的自我保護能力。



由於網路科技資訊發展迅速，為杜絕性影像犯罪及網路詐騙案件，透過此次活動將「數位性別暴力」及識詐宣導與學生進行討論分享，透過時事新聞案例、播放宣導微電影與學生互動，另也針對性私密影像外流議題進入深入探討，提醒學生在任何情況下不應隨意拍攝、持有或散布性私密影像，如遇可疑情況，應即時查證、保留證據並向大人或警方求助。



台東縣警察局局長蔡燕明表示，透過走入校園、深入班級的方式，有效提升學生對數位性別暴力和詐騙的防範意識，幫助學生們在數位世界中更安全的生活，有助於保護學生的身心健康，也能促進校園安全的環境；另近期相關資料亦顯示犯罪集團常透過網路操控，利用青少年當詐欺車手等底層工作，為防止憾事發生，希冀透過宣導入校入班推動校園防詐工作，能提高青少年族群識詐知能，進而防止被害，與學校及家長攜手打造更安全的校園環境。