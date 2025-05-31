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銀髮族人口增加　南投縣銀向減壓樂齡生活講座助重返職場

▲南投縣政府持續協助銀髮族保持健康、重返職場，圖為竹山東華醫院承辦國姓鄉銀髮健身俱樂部。（圖／資料照片，東華醫院提供）

▲南投縣政府持續協助銀髮族保持健康、重返職場，圖為竹山東華醫院承辦國姓鄉銀髮健身俱樂部。（圖／資料照片，東華醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於6月20日(星期五)上午，在南投縣綜合大樓親子播放室(南投縣南投市三和一路8號)辦理「銀向減壓樂齡生活講座」，凡年滿55歲銀髮族或已退休人士、有就業意願者都可參加，報名專線:049-2245580，或透過線上報名(https://forms.gle/BKVjbdVB7zteGnde7)掃描QRcord，名額有限、額滿為止。

縣府社會及勞動局表示，本次課程邀請健身與肌力訓練領域有豐富經驗的黃昱慈擔任講師，主要內容是讓中高齡、高齡學員們學習重返職場必備的體能筋骨，透過肌力訓練、讓久站或久坐者，做好自我保健以及伸展訓練，照顧自己的身心靈。

▲南投縣銀髮人才服務據點「銀向減壓樂齡生活」講座開放報名。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣銀髮人才服務據點「銀向減壓樂齡生活」講座開放報名。（圖／南投縣政府提供）

社會及勞動局指出，希望透過課程的紓壓技巧，讓參與者快速補給職場舒活力，化解當下壓力，重拾對工作熱情；活動相關資訊請上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

社會及勞動局統計，截至今年4月底，該縣55歲以上銀髮人口計18萬1366人，占人口數的38.5%，為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，縣府「南投縣銀髮人才服務據點」致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座，未來還有善用優勢創業，打造第二事業、開啟55+的薪生活、技藝傳承工作坊等活動，歡迎55歲以上民眾親臨據點，或來電049-2245580洽詢。

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