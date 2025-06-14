職場大小事×金剛經共好人生　南市勞工局推多元講座充實市民生活

▲吳家德總經理分享職場經驗與「人脈利他學」，吸引市民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

職場大小事與人生哲學如何交會？台南市勞工局14日舉辦兩場講座，一場聚焦職場人脈經營，由唯賀國際餐飲集團總經理吳家德分享「人脈利他學」；另一場則於麻豆曾文市政願景園區持續開講《在生活中閱讀金剛經》，由南方講堂創辦人王美霞老師主講，引領市民以佛法智慧落實生活實踐，兩場講座從職場到心靈，勾勒出台南共好社會的溫度與深度。

曾獲《經理人月刊》百大MVP經理人肯定的吳家德總經理，分享自己從基層銀行業務、飯店櫃台到經營天利食堂與NU PASTA雙品牌的職涯歷程。他強調：「人脈的終極目標是利他」，鼓勵與會者從熱情出發、廣結善緣，不只創造個人機會，也能為他人帶來祝福與力量。他以親身經歷鼓勵市民在人生每個轉彎處「熱情待人，機會自來」。

與此同時，王美霞老師在《在生活中閱讀金剛經》第五堂課中，帶領學員從經文進入自我覺察，思索如何在日常五感六識中，實踐金剛般若的智慧與慈悲。現場更邀請專研分子水技術的李宗立博士，以純淨水沖泡茶與咖啡，搭配課程分享「善護念」的生活哲學，讓參與者從味覺出發，感受佛法的柔軟與力量。

勞工局長王鑫基表示，市府持續推動「曾文市政願景園區」作為溪北人文與就業服務新基地，於致毅樓設定「勞工學苑曾文教室」，辦理多元課程，從職場支援到生活哲思，均衡發展在地學習資源。未來將持續透過系列講座，鼓勵市民終身學習、自我提升，落實市長黃偉哲「希望家園」施政理念，打造有溫度、有深度的職場文化。

勞工局每月辦理「職場ㄟ大小事」系列課程，下一場將於7月12日上午9時至12時舉行，邀請全方位行銷管理工作室許崧庭博士開講「AI資源應用實務」，手把手教大家運用產生圖卡、文案與美編APP，課程免費，詳情請上活動官網（https://reurl.cc/AjbWYE）報名參加。