台鐵138歲鐵路節辦免費講座　前董座杜微現身談改革歷程

▲台鐵138周年鐵路節，將舉辦便當節和鐵路歷史講座。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年6月將屆滿138歲，「第10屆鐵路便當節」將在6月6日至9日在台北車站登場，台鐵也將在6月7日舉辦「台灣鐵路歷史」免費講座，邀請台鐵公司前董事長杜微講述「台鐵局到台鐵公司」的改革轉型歷程外，杜微也將舉辦「台鐵之戀」新書發表會。

台灣鐵道建設始於1887年清末劉銘傳時代，歷經日治時期，一路至今，造就現今縱貫全台的鐵道網絡。台鐵公司今(114)年邁入公司化第二年，也將屆滿138歲，在138周年之際，台鐵將於6月6日至9日舉辦114年鐵路節。

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為慶祝鐵路節，台鐵除舉辦「第10屆鐵路便當節」外，也攜手與「台鐵文化志工隊」、「中華民國鐵道文化協會」及「國立台灣博物館」攜手合辦系列慶祝活動，並舉辦「台灣鐵路歷史講座」，民眾可免費參加。

台鐵公司說明，「台灣鐵路歷史講座」專題講座，將於6月7日周六上午9時30分至下午4時整，在台鐵公司第1會議室辦理，將開放120人免費參與。講座邀請台鐵公司前董事長杜微，講述「台鐵局到台鐵公司」的改革轉型歷程，並邀請國立台灣博物館館長陳登欽暢談「我們如何策展」。

「台灣鐵路歷史講座」專題講座將於5月29日上午11時起開放報名，至6月2日上午11時或額滿為止。報名網址為：https://reurl.cc/kn279n 。

此外，台鐵公司首任並卸任的董座杜微也將在6月7日下午1點在台北車站一樓大廳舉辦「台鐵之戀」新書發表會，暢談台鐵改革成長的笑與淚，6月9日鐵路節當天正式出版，杜微也將展開環島鐵路簽書分享會。