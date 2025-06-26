才逃離戰火！嗑藥男機場「狠摔1歲半伊朗童」　頭砸地重傷命危

記者張方瑀／綜合報導

伊朗一名年僅1歲半的男童24日與母親因躲避戰火，一起搭機逃往俄羅斯。沒想到才剛抵達俄羅斯機場，男童就遭一名陌生男子抓起來，頭朝下猛摔在地，導致顱骨與脊椎重創，命在旦夕。兇嫌犯案當下疑似正處於吸毒與酗酒狀態，落網後坦承犯案。

綜合外媒報導，年僅1歲半的伊朗男童亞茲丹（Yazdan）24日和母親一起飛抵莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo Airport），沒想到卻遭到攻擊。來自白俄羅斯的31歲男子維特科夫（Vladimir Vitkov）在機場入境大廳突然將亞茲丹從腳踝倒提起來，隨即頭朝下狠狠砸在堅硬地板上。

▲維特科夫將男童重摔在地 。（圖／翻攝自X）



根據現場監視器畫面，維特科夫犯案後還擺出攻擊姿態、戴上墨鏡，直到被群眾合力制伏並交由警方逮捕。

亞茲丹傷勢相當嚴重，一度進入藥物誘導昏迷，經送往莫斯科羅沙爾兒童醫療中心（Roshal Children’s Centre）救治，初步診斷為顱底與顱蓋開放性骨折、硬膜下血腫與脊椎創傷。幸運的是，亞茲丹的腦部未遭到致命性損傷，也無需進行神經外科手術，目前仍在加護病房觀察中。

亞茲丹與母親是為了逃避6月中旬爆發的以伊衝突（Israel-Iran conflict）才離開伊朗，據報導，他們是先逃往阿富汗，再輾轉來到俄羅斯。

根據俄媒報導，維特科夫先前在埃及的核電廠工地任職工頭，但因毒品與酒測不合格被解雇，事發當日正從埃及返家途中經過莫斯科。有友人透露，他在當地曾「喝了3瓶威士忌，還買了大麻」，警方也在他身上搜出大麻，並驗出血中殘留毒品反應。

警方指出，維特科夫被捕時呈現明顯嗑藥狀態，他接受盤問時坦承，「我試圖殺害一名孩子。」警方追問事發地點時，他回答，「在謝列梅捷沃機場。」至於動機，他坦言「不知道，因為吸了毒。」

莫斯科地區兒童權益專員米肖諾娃（Ksenia Mishonova）怒斥維特科夫是「吸毒成性的怪物」，呼籲當局嚴懲，「這孩子能倖存簡直是奇蹟，只要摔落角度再偏一點，他可能早就不在了。」

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