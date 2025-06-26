藍委齊發「2分鐘反罷免影片」 　陳水扁、呂秀蓮、謝長廷金句全收錄

記者郭運興／台北報導

大罷免進入最後熱戰階段，國民黨已有24位藍委罷免案確定成案，將在7月26日投票。謝龍介、黃健豪、牛煦庭、吳宗憲等多位藍委在（25日）開始發出一部2分17秒的反罷免影片，內容收錄陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、林濁水等民進黨大老不支持罷免的金句，謝龍介強調「請借他幾分鐘，看一看，為什麼，曾經真正與威權國民黨對抗過的民進黨人，會反對？你，也該反對。7月26日出來投票，堅定投下不同意」。

25日開始，包含謝龍介、黃健豪、牛煦庭、吳宗憲等多位藍委都在社群平台發出一部2分17秒「反罷免影片」，內容收錄了陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、林濁水民進黨大老昔日不支持大罷免的言論，像是「發動罷免是惡的循環」、「冤冤相罷何時了」等金句，對比支持罷免的爭議言論。

▼國民黨立委貼出2分17秒反罷免影片。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介，下同）

影片中更提到，現在的民進黨並不真的信仰民主，選輸就翻桌，輪到大家站出來對抗新黨國，台灣民主絕不走回頭路，最後用日前病逝的民進黨創黨黨員林正杰曾說過「民主要制衡，制衡靠黨外，有黨外，就有進步」做為結尾。

謝龍介表示，自己年輕時，也曾經強力支持黨外，後來，即便分屬不同政黨，但對民主法治的追求，都是一致的。

謝龍介表示，這些年，選舉有輸有贏，但大家都很珍視，台灣人民日漸深厚的民主素養，對於選舉制度的尊重，選舉時，有競爭，選完了，少數服從多數，多數尊重少數，就算是要批評，也盡量對事不對人。

謝龍介直言，但這個遊戲規則，這些年來的努力，短短一年之間，被少數民進黨內利慾薰心的政客，與根本不曾為民主奮鬥過一天的政治投機客們給推翻了。

謝龍介強調，請借他幾分鐘，看一看，為什麼，曾經真正與威權國民黨對抗過的民進黨人，會反對大罷免？你，也該反對。7月26日出來投票，堅定投下不同意。

另外，黃健豪也表示，真正的民主，應該尊重分歧，包容不一樣的聲音。賴清德以總統之尊，以團結為名發表演說，卻親口說出要用選舉和罷免，打掉「雜質」，這是何其恐怖且原始的理論？

黃健豪表示，當代社會，有人是「雜質」嗎？選舉選輸的那方，就表示是被淘汰、被打掉的「雜質」嗎？而賴清德口中要淬鍊的雜質，大意是指「中共同路人」。

黃健豪說，但看看最近幾位民進黨不分區的立委，家人都在「所有交流都是統戰」的中國大陸做生意。近期被台北市議員張斯綱揭露，還在密會崇越集團高層的現任經濟部長郭智輝，當年這位郭部長帶領的崇越集團，也是兩岸都有投資設廠的知名供應商。

黃健豪再說，依賴清德的標準，這些實質上有獲益的立委和部長，是中共同路人嗎？他們也是民主過程中應該被打掉的雜質嗎？

最後，黃健豪強調，以團結為名對在野黨發動全面罷免及「打掉雜質」，本質上就是獨裁的政治行動。不同意一黨獨大，不同意賴清德獨裁，7月26日 ，一定要出來不同意罷免。