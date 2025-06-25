抗惡罷！桃園藍白大合體　賴香伶挺呂玉玲籲「保住好立委」

▲國民黨立委柯志恩(左)及前民眾黨立委賴香伶(右)挺呂玉玲。（圖／呂玉玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大罷免邁入第三階段，第一波成案將於7月26日進行投票。國民黨立委呂玉玲25日於平鎮民俗文化公園舉辦政策說明會，現場湧入千人，國民黨立委柯志恩及前民眾黨立委賴香伶也現身表達支持，展現桃園藍白大團結氣勢。賴香伶強調，今天會選擇站出來，就是要讓桃園市第5選區保住好的立委。

柯志恩表示，去年立委選舉，民眾已經用選票做出對地方最好的選擇，然而民進黨現在卻透過大罷免的手段意圖改變選舉結果，這不是對民主的尊重，也讓台灣社會和族群持續撕裂。柯志恩強調，呂玉玲在中央與國民黨推動多項福國利民的法案，包括普發現金1萬元，「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」的修法，對於地方的需要更是義無反顧，這樣的好立委實在找不到理由罷免他。

▲抗惡罷！桃園藍白大合體。（圖／呂玉玲服務處提供）

賴香伶曾於2024年立委選舉中與呂玉玲同為競爭關係，此刻選擇站出來，他則表示，過去在擔任立委期間，就眼見呂玉玲因為鄉親的承諾，「努力問政，認真打拚」，所以今天才會有這樣的成績，對於這一次的大罷免，賴香伶指出，民進黨卯足全力打算一一擊破在野黨的力量，他也呼籲民眾黨的支持者在「抗罷行動」中絕不能置身事外。

呂玉玲表示，擔任四屆立委以來，服務案件超過20萬件，也總計為桃園爭取了1200億的預算，「這不只是一串數字，這是桃園未來幸福的基石」。呂玉玲強調，每一次選舉都是因為有大家的支持，他才能在立法院繼續為地方發聲，他非常了解平鎮、龍潭的需要，心中規劃的藍圖要實現，就需要鄉親們繼續守護，呼籲7月26日站出來投下不同意票，「守護桃園，守護中華民國」。