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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共3個「80年」成統戰論述　賴清德曝團結十講原因：不是針對在野黨

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，演說內容提到「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」。相關說法引起在野黨跳腳。民進黨昨（25日）召開中常會，據轉述，民進黨中央報告中國接下來將利用3個「80周年」：對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年，要來發動下半年密集統戰論述跟文宣工作。據轉述，會中，賴清德也表示，這也是他為什麼要發表團結國家十講，用意不是針對在野黨，而是希望講述歷史真相、國家主權，讓國人看清威脅，一同反共守護自由。

據轉述，中常會中，民進黨團總召柯建銘報告時表示，立法院雖然延會，但每天都是濫竽充數，國民黨是為了司法保護傘、每天不作正經事。立法院有成立修憲委員會，但個人不看好，因為修憲門檻高，且國民黨立委7月26日之後就下課了，國民黨立委通通不在，人不夠當然沒辦法修憲。

柯建銘透露，接下來七月理論上有幾個案子要處理：4100億特別條例、法院組織法也就是黃國昌希望的法庭直播、公平委員會組織法、預算法普發現金相關配套，這幾案都需要協商，但韓國瑜通通都還沒有，本來黃國昌希望在上週江啟臣代理院會時直接表決，但違反議事程序，還是要等韓國瑜何時出現主持協商。

對於大罷免，祕書長林右昌則表示，已經確定全國24區罷免投票，之後的顧好立委專案確實顧好了，罷免綠委都沒有成功，本來要兩線作戰，現在可以集中火力，接下來就是全力推入協助7月26日罷免投票。

另外，據轉述，民進黨新聞部主任吳崢也在會中報告下半年中國對台工作關注重點，特別在國際上的法律戰、歷史論述戰，現在回到3個「80周年」，也就是1945年到2025年，包括對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年，包含中國國家主席習近平投書、中國政協主席王滬寧談話都有提到，今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，稱台灣光復是「兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴，保衛共同家園的見證」，並以此做為對台統戰主調。

此外，中國涉台智庫也為3個「80年」鋪墊法律基礎，包括舉辦「三個80周年紀念與台灣問題」研討會，引用開羅宣言、波茲坦宣言、日本降伏文書，以此否定對台灣主權的正當性。

吳崢報告，這是中國新的論述戰，不論是抗日勝利、台灣光復、聯合國成立八十周年，基本上全是偷換概念，因為抗日戰爭是中華民國打的，日本移交台灣主權也不是轉移給中共，此外，1945年也是中華民國參與聯合國。中共希望抹去中華民國存在痕跡，要洗去記憶，但這完全不是事實。

據轉述，在吳崢報告後，賴清德表示，這就是他為何要進行「團結國家十講」，最重要的用意不是要針對在野黨，而是當中國宣稱台灣是中國的一部分，他需要把歷史真相、台灣主權地位講清楚，而這在第一講、第二講都有講到。

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