藍白不滿賴清德「雜質說」　曹興誠：去掉統一思想雜質何錯之有？

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德24日「團結國家十講」第二講提到，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質」，引起藍白陣營極度不滿。對此，聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠25日表示，這裡的雜質，不是講人，而是思想，講人會用「人渣」，不會用「雜質」。他強調，這些思想雜質，最嚴重的就是「統一」，不去除掉，民主自由遲早會失去，因此，去掉雜質，何錯之有？

曹興誠表示，打掉雜質，有什麼問題？煉鋼的時候，需要打掉的雜質，包括炭、矽、磷、硫、錳等等。這些雜質存在，會影響鋼的品質。

曹興誠認為，台灣民主邁進的過程中，一直存在許多雜質。這裡的雜質，不是講人，而是思想。如果講人，會用「人渣」，不會用「雜質」。

曹興誠說，這些思想雜質，最嚴重的就是「統一」。統一，就好像隔壁鄰居，天天敲打中間的隔牆，說要打個洞，然後跑來一起居住，還要分財產，掌管家務。這樣的行為，當然嚴重侵犯大家的生命、財產和自由，也就是侵犯大家不可剝奪的基本人權。

曹興誠再說，中共天天威脅要以武力侵略台灣，國民黨很多人不但不予以嚴厲譴責，反而附和中共，說是什麼民族大業。侵犯自己民族的基本人權，卻說這是民族大業；這就好像天天餵家人吃毒藥，卻說有益家人健康。

最後，曹興誠強調，「統一」這個思想雜質，嚴重分裂了台灣人的國家認同，極度降低了台灣的國家安全。這個思想雜質不去除掉，民主自由遲早會失去。去掉雜質，何錯之有？

▼曹興誠。（圖／記者黃克翔攝）