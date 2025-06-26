國民黨反罷免選前之夜7/25凱道登場　號召破萬人上街守護藍委

▲國民黨搶下7月25日的凱道路權。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離7月26日大罷免首波投票日期僅剩一個月，國民黨昨（25日）凌晨確定搶下7月25日凱達格蘭大道路權，第一波大罷免藍委投票「選前之夜」造勢晚會，由黨中央主導，在凱道舉辦，屆時將號召數萬人上凱道，一起守護遭罷免藍委。

此外，選前黃金週新北場造勢，也確定於7月19日晚上在新北市長侯友宜「市長選舉勝選寶地」的板橋第一運動場外廣場舉辦。而同樣在7月19日晚間，台中市也規劃將自辦一場黃金週造勢活動，但台中場場地仍未定。而也屬黃金週週末的7月20日，桃園市也將自辦一場黃金週造勢。

另，7月5日台北市黨部也將於台北市政府前廣場舉辦萬人造勢，還有7月10日黨中央也將於中央黨部12樓舉辦勞工後援會成立大會，均是目前確定舉辦的中大型造勢場次。除中大型造勢外，這段時間還會穿插後援會與各被罷免立委個別造勢活動，下週開始「活動會很滿」。

這些中大型造勢活動中，除黨中央主導的凱道選前之夜活動規模會比較大，黨務人士透露，其他各直轄市造勢場次，都尊重各直轄市長與市黨部規畫，黨主席朱立倫近日各別拜會黨籍直轄市長，都已有親自拜託。至於各場次可能邀請站台貴賓，該人士指出，待活動訊息確認後，都會通知黨內各要角，但各場次活動，除中央黨部主辦的活動外，地方場次由直轄市長與市黨部規畫邀請名單。