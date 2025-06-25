倒數30天！反罷戰火升溫　立委萬美玲催不同意票

▲高金素梅(左)、柯志恩(右)同台力挺萬美玲。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罷免投票倒數30天，立委萬美玲25日晚間在桃園市永康活動中心舉辦反罷免說明會。桃園市長張善政、立委柯志恩及高金素梅等人同台力挺萬美玲，熱情民眾擠滿會場，齊聲高喊：「一定出來投票，不同意罷免」！吹響反罷號角，為選情加溫，全力催出不同意罷免票。

此場反罷說明會，桃園市長張善政、立委柯志恩、立委高金素梅、市議員林政賢、市議員詹江村、市議員陳美梅、市議員凌濤、長安里長陳俊亨、永安里長莊育達、寶安里長陳月花、北埔里長衛佳文、自強里長楊順益及玉山里長林于翔等人都到場聲援。

▲萬美玲重申大罷免沒有正當性，催不同意票。（圖／萬美玲服務處提供）

柯志恩指出，這場罷免淪為政治鬥爭與仇恨動員，民進黨不尊重桃園市民，意圖推翻去年近12萬票選出的立委萬美玲，而民主不能被少數惡意綁架！她盼鄉親「洗頭兼洗腦」，告訴親朋好友，站出來投不同意罷免，守護桃園唯一專業教育立委。

立委高金素梅表示，自己擔任立委23年，與萬美玲在教育委員會共事，深知她為下一代的努力。她指出，去年百姓讓在野國會過半，就是要監督民進黨政府。她更痛批民進黨八年完全執政期間，從口罩之亂到疫苗混亂，甚至砍樹搞綠電，財政黑箱、拒查帳，如今還在不到一年內發動大罷免，試圖清除監督力量。

萬美玲感謝鄉親熱情相挺，重申大罷免沒有正當性，強調多年來用心問政，不敢稍有懈怠，只要桃園有需要，努力在中央爭取教育、交通及醫療等多項建設及補助經費，做桃園市政的後盾，都是為了我們的下一代。

她更遺憾地表示，大罷免荒腔走板，鋪天蓋地的抹黑、抹紅及造謠沒有下限，讓社會瀰漫著仇恨與對立，互相攻擊撕裂的國家，不能留給下一代！她呼籲唯有用手中的選票，投下不同意罷免，才能終結仇恨，讓民主回歸正軌！