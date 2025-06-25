台鐵員工夜間津貼擬漲33%、主管加給升5成　拚年底前實施

▲台鐵董事長鄭光遠。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵董事長鄭光遠上任時喊出「有快樂的員工，才有滿意的顧客」，他今天前往立院備詢時表示，台鐵員工夜間津貼一晚120元，是8年前定的，將參考物價指數，目標每晚提升至160元，增加33%，另主管加給將增加5成，目標年底前上路。

立委洪孟楷今質詢鄭光遠時表示，現在台鐵處於多事之秋，不管漲價、站務員咆哮，或乘客攻擊站務員，要如何做，讓台鐵人覺得董事長可以真真正正跟台鐵員工站在一起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭光遠指出，目前台鐵夜間津貼每晚120元太低，主管加給也跟市場行情差太多，這兩部分會優先調整，目前台鐵有9成員工仍有公務員資格，轉從業只有1成，要有激勵作用，才能抓住員工的心，友善環境、職場和待遇，才能服務旅客。

鄭光遠會後受訪時表示，目前將優先針對夜間津貼和主管津貼調整，現在夜間津貼每晚120元，是8年前定的，要參考物價指數，目標希望增加三分之一，也就是每晚約160元，此外，主管加給則希望可以增加5成，將朝這兩方向來努力，前提是要有財源，也會持續跟台鐵員工溝通，目前跟企業工會已有初步溝通過了。

鄭光遠指出，夜間津貼和主管加給調整希望能盡快推動，期盼下半年或年底前實施，但還要經過與員工溝通外，最重要還要經過董事會以及交通部同意，將會加強溝通，希望年底前可以完成，不會因為夜間津貼和加給調整就再調漲票價。