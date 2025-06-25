台鐵漲價「旅客減少2%」　董事長：要做到準點讓旅客認同票價

▲台鐵票價調漲後旅客少2%，但營收增24%。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價23日起調漲，平均漲幅26.8%，北高自強號從843元漲到994元、北花自440元漲至583元，區間車台北到新竹從114元漲到163元，讓通勤旅客相當有感。台鐵董事長鄭光遠坦言，票價調漲後旅客少2%，但營收增24%，將會逐年檢視和調整。

立委黃健豪今在立法院交通委員會質詢時表示，台鐵票價調漲，區間車短程漲幅，其中台中到豐原從21元漲至31元，漲幅48%，台中到新烏日票價從15元漲到22元，漲幅47%，台中到彰化從26元漲到38元，漲幅46%，

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黃健豪說，短程漲幅比較高，會不會導致旅客寧可不搭車，如果造成運量下降，服務民眾可行性變低，未來台鐵票價是否還有調整空間。

▲台鐵董事長鄭光遠。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵董事長鄭光遠則表示，台鐵和高鐵運具分工，台鐵著重短程，將努力在通勤服務，長程市場和旅客給高鐵，短程通勤服務上希望班次增多，讓通勤旅客隨時有車可搭，並做到準點，讓旅客認同票價。

至於不少民眾反映調漲有感，鄭光遠指出，長程票價目前採遞遠遞減，台鐵的優勢應該在短程跟中程，長程將與高鐵運具分工，才有運輸資源，6月23日起票價調整後，初步實施這幾天看來，漲價後運量減少約2%，但營收增加24%，符合當時的規劃，未來也將逐年檢視調整是否有達到目標。