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台鐵漲價「旅客減少2%」　董事長：要做到準點讓旅客認同票價

▲▼台鐵,TPASS,EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵票價調漲後旅客少2%，但營收增24%。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價23日起調漲，平均漲幅26.8%，北高自強號從843元漲到994元、北花自440元漲至583元，區間車台北到新竹從114元漲到163元，讓通勤旅客相當有感。台鐵董事長鄭光遠坦言，票價調漲後旅客少2%，但營收增24%，將會逐年檢視和調整。

立委黃健豪今在立法院交通委員會質詢時表示，台鐵票價調漲，區間車短程漲幅，其中台中到豐原從21元漲至31元，漲幅48%，台中到新烏日票價從15元漲到22元，漲幅47%，台中到彰化從26元漲到38元，漲幅46%，

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黃健豪說，短程漲幅比較高，會不會導致旅客寧可不搭車，如果造成運量下降，服務民眾可行性變低，未來台鐵票價是否還有調整空間。

▲▼立法院交通委員會邀請交通部部長、交通部鐵道局局長、交通部觀光署署長、國營台灣鐵路股份有限公司董事長及台灣高速鐵路股份有限公司董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，新任高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠就任後首次到立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵董事長鄭光遠。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵董事長鄭光遠則表示，台鐵和高鐵運具分工，台鐵著重短程，將努力在通勤服務，長程市場和旅客給高鐵，短程通勤服務上希望班次增多，讓通勤旅客隨時有車可搭，並做到準點，讓旅客認同票價。

至於不少民眾反映調漲有感，鄭光遠指出，長程票價目前採遞遠遞減，台鐵的優勢應該在短程跟中程，長程將與高鐵運具分工，才有運輸資源，6月23日起票價調整後，初步實施這幾天看來，漲價後運量減少約2%，但營收增加24%，符合當時的規劃，未來也將逐年檢視調整是否有達到目標。

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