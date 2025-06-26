一瞬間變天！1圖看懂「冷心低壓」2天襲台影響　氣象署：慎防冰雹

▲26日、27日將有高空冷心低壓接近並通過臺灣 。（圖／NCDR）

記者閔文昱／綜合報導

本周四、五（26、27日），受到「高空冷心低壓」影響，台灣將迎來一波不穩定天氣。中央氣象署指出，雖然清晨至上午各地依然高溫炎熱、艷陽高照，但午後起大氣對流將顯著增強，可能出現強烈雷陣雨，局部地區甚至不排除降下冰雹的可能性。

氣象署在臉書粉專《報天氣》發文說明，「冷心低壓」是一種在夏秋季節常見的高空渦漩，中心溫度較周圍低，位於約10公里高空，常以逆時鐘方向旋轉，這類系統雖不容易出現在地面天氣圖與可見光衛星圖中，但會在高空造成氣溫驟降，擴大地表與高空的溫差，促進旺盛的對流發展，因此經常引發劇烈午後雷陣雨，甚至可能有冰雹發生。

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▲氣象署說明何為冷心低壓。（圖／氣象署，下同）

根據天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，目前該冷心低壓正從琉球東南方向逐漸靠近，預估將在26、27日通過台灣南部高空，屆時大氣將轉趨不穩，午後至傍晚特別容易發展旺盛對流，進一步加強雷陣雨的強度與劇烈程度。粉專也提醒，「未來三天，午後請務必留意劇烈天氣。」

氣象署預報進一步指出，周五前午後雷陣雨將遍及全台，尤其中南部與北部山區為降雨熱區，中南部近山區更可能出現短延時豪雨；26日晚至27日清晨，西半部地區也可能有局部短暫陣雨，建議外出記得攜帶雨具備用。周六起南方雲系北移，南部與東部則會出現間歇性陣雨；周日與下周一則水氣增多，午後雷陣雨機率續增。

此外，目前南海已有一個熱帶擾動發展為熱帶性低氣壓，將朝西北方移動前往海南島與中國廣東地區，對台灣天氣無直接影響；而原本在日本南方海面的聖帕颱風，也已在25日凌晨減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署呼籲，未來幾日民眾特別是在午後與山區、溪流邊活動時務必提高警覺，隨時留意天氣變化與氣象警報，以確保人身安全。