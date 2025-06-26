　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一瞬間變天！1圖看懂「冷心低壓」2天襲台影響　氣象署：慎防冰雹

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲26日、27日將有高空冷心低壓接近並通過臺灣 。（圖／NCDR）

記者閔文昱／綜合報導

本周四、五（26、27日），受到「高空冷心低壓」影響，台灣將迎來一波不穩定天氣。中央氣象署指出，雖然清晨至上午各地依然高溫炎熱、艷陽高照，但午後起大氣對流將顯著增強，可能出現強烈雷陣雨，局部地區甚至不排除降下冰雹的可能性。

氣象署在臉書粉專《報天氣》發文說明，「冷心低壓」是一種在夏秋季節常見的高空渦漩，中心溫度較周圍低，位於約10公里高空，常以逆時鐘方向旋轉，這類系統雖不容易出現在地面天氣圖與可見光衛星圖中，但會在高空造成氣溫驟降，擴大地表與高空的溫差，促進旺盛的對流發展，因此經常引發劇烈午後雷陣雨，甚至可能有冰雹發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署說明何為冷心低壓。（圖／氣象署）

▲氣象署說明何為冷心低壓。（圖／氣象署，下同）

根據天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，目前該冷心低壓正從琉球東南方向逐漸靠近，預估將在26、27日通過台灣南部高空，屆時大氣將轉趨不穩，午後至傍晚特別容易發展旺盛對流，進一步加強雷陣雨的強度與劇烈程度。粉專也提醒，「未來三天，午後請務必留意劇烈天氣。」

氣象署預報進一步指出，周五前午後雷陣雨將遍及全台，尤其中南部與北部山區為降雨熱區，中南部近山區更可能出現短延時豪雨；26日晚至27日清晨，西半部地區也可能有局部短暫陣雨，建議外出記得攜帶雨具備用。周六起南方雲系北移，南部與東部則會出現間歇性陣雨；周日與下周一則水氣增多，午後雷陣雨機率續增。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

此外，目前南海已有一個熱帶擾動發展為熱帶性低氣壓，將朝西北方移動前往海南島與中國廣東地區，對台灣天氣無直接影響；而原本在日本南方海面的聖帕颱風，也已在25日凌晨減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署呼籲，未來幾日民眾特別是在午後與山區、溪流邊活動時務必提高警覺，隨時留意天氣變化與氣象警報，以確保人身安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳　網封稱號：樂天女孩

一瞬間變天！1圖看懂「冷心低壓」2天襲台影響　氣象署：慎防冰雹

不是蛀牙！口腔出現「2症狀」恐是免疫系統警訊

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

北捷「最賠錢路線」年虧16億　在地人都不搭？北捷解答了

台廠商用抖音歌《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

以為是詐騙！台北設計獎「全簡體信」徵件出包　產發局道歉了

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

「彷彿聽到心碎的聲音」 車銀優耳機被車壓爛...原地愣住

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳　網封稱號：樂天女孩

一瞬間變天！1圖看懂「冷心低壓」2天襲台影響　氣象署：慎防冰雹

不是蛀牙！口腔出現「2症狀」恐是免疫系統警訊

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

北捷「最賠錢路線」年虧16億　在地人都不搭？北捷解答了

台廠商用抖音歌《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

以為是詐騙！台北設計獎「全簡體信」徵件出包　產發局道歉了

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光「黑龍亂舞」　愛爾達緊急回應

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳　網封稱號：樂天女孩

爆料曝下月Switch 2發表會揭眾多情報　《動物森友會》新作壓軸

劉若英睽違13年拍電影「只求拍漂亮」！　薛仕凌壓力大喊：不知怎麼靠近學姊

Logitech攜手Adobe推MX系列 Creative Console 創作者神器

一瞬間變天！1圖看懂「冷心低壓」2天襲台影響　氣象署：慎防冰雹

李宗霖退出台灣基進傳「加入民進黨」！本人回應了

Apple搭計程車「驚見黑布隔離」　看不到司機臉她怕爆：一直注意窗外

首爾爆發大量「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

《D.P.》申承浩《全知讀者》又演軍人卻「免役」！吐心聲：知道會被罵翻

【放馬過來！】柴柴玩飛碟球伸手試探　下秒球彈起嚇到又愛又恨XD

生活熱門新聞

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

口腔出現「2症狀」　恐是免疫系統警訊

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

「最賠錢路線」年虧16億　北捷解答了

桃園人注意！7月起路上「做這6件事」最高罰6000元

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

7月要來了！　4生肖得防災

台廠商用《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

豬油是全球第8健康食物！醫師曝營養成分示警

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編幽默吃瓜

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

更多熱門

相關新聞

李宗霖退黨傳加入民進黨！本人回應了

李宗霖退黨傳加入民進黨！本人回應了

台灣基進黨內唯二民代張博洋、李宗霖25日先後宣布退黨，在國內投下了震撼彈，引起相當大的議論。事後外界討論，李宗霖退出台灣基進後，是否會加入民進黨，他本人則出面否認，指稱2026將以無黨籍的身分，來競選連任。

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

讚嘆「台灣施工人員」超耐熱！他吐台日差異

讚嘆「台灣施工人員」超耐熱！他吐台日差異

CNN稱台灣當兵割草站哨走形式　顧立雄：入伍訓練越來越扎實

CNN稱台灣當兵割草站哨走形式　顧立雄：入伍訓練越來越扎實

關鍵字：

天氣冷心低壓雷陣雨氣象警報台灣

讀者迴響

熱門新聞

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

口腔出現「2症狀」　恐是免疫系統警訊

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

加油爽中1000萬「消費地點曝光」！期限只到7月7日

「小龍女」賴可熱戀統一獅球員　親回約會細節

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面