讚嘆「台灣施工人員」超耐熱！他吐台日差異：台灣更熱更需要

▲他相當佩服施工人員。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

記者周亭瑋／綜合報導

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」近日騎車行經山路時，撞見施工人員正處理落石，他直言，每次看到台灣的施工人員，敬佩之意便油然而生，因為近幾年來，許多日本工人都已穿著「冷氣衣」施工，而台灣天氣比日本更加炎熱，他們卻能扛住，讓他感到不可思議。

日本人的歐吉桑在臉書提到，上星期騎山路時，因為有落石，只好停下等施工人員處理，同時他也忍不住讚嘆，「每次看到台灣的施工人員，都覺得真的很厲害，非常佩服他們。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他進一步表示，日本這幾年很流行一種「冷氣夾克」，就是在衣服內部設有小型風扇的電動散熱服裝，幫助戶外工作者降溫、防止中暑，這在戶外施工場地也已成為標配；然而，台灣氣候比日本更加炎熱，卻不見施工人員穿著這類冷氣衣。

歐吉桑也直呼，「這種衣服，在台灣才是最需要的，沒有依靠冷氣衣服還可以在外面工作那麼久，真的不得不佩服他們，不知道是不是已經習慣或身體結構不一樣。」

對此，網友們回應道，「在台灣買很貴，不是捨不得買，就是買不起」、「原來是冷氣衣服，好酷喔！真的辛苦了，很不簡單」。

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