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明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明後兩天有午後雷陣雨，對流旺盛可能下到晚上。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明後兩天白天高溫炎熱，午後有雷陣雨發展，其中南部和中部以北山區雨勢較大，且可能延續到晚上。周日之後菲律賓東方海面可能有熱帶性低氣壓生成，未來不排除增強為颱風，但其發展強度、位置與路徑仍待觀察，是否影響台灣仍有不確定性。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天與後天天氣與今日類似，白天高溫炎熱，午後則有雷陣雨發展。其中明天各地為多雲到晴，東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後西半部及各地山區會有局部短暫雷陣雨，南部與中部以北山區更可能出現局部大雨，且午後對流旺盛，降雨時間可能延續至晚上。

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後續降雨趨勢方面，黃恩鴻說明，周六起至下周二風場轉為偏南風，南方雲系北移、水氣增多，南部、東南部地區將出現不定時的局部短暫陣雨，其他地區大致多雲，午後各地仍有局部雷陣雨。下周一中部也可能出現局部短暫陣雨，中南部部分區域可能有局部較大雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三起天氣略為穩定，黃恩鴻說，各地轉為多雲到晴，東南部、恆春半島則有零星短暫陣雨，但午後西半部與山區仍會有局部雷陣雨。氣溫方面，黃恩鴻指出，未來一周高溫普遍落在32至35度，局部地區甚至可達36度以上。

另外，針對熱帶系統動向，黃恩鴻分析，周末之後菲律賓東方海面將有熱帶系統明顯發展的跡象，周日之後有機會發展成熱帶性低氣壓，不排除增強為颱風，但時間和強度、位置變化大，會不會影響台灣仍要觀察。

至於目前位於南海的低壓系統已於今日下午增強為熱帶性低氣壓，預期不會增強為颱風，正朝西北西方向移動接近海南島，由於距離台灣遙遠，對台灣天氣無明顯影響。

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