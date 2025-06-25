　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

▲攻擊李正皓的吳男近照曝光、社群發文充滿情傷感受。（圖／翻攝當事人Threads帳號）

▲攻擊李正皓的吳男近照曝光、社群發文充滿情傷感受。（圖／翻攝當事人Threads帳號，下同）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

名嘴、政治評論者李正皓19日在北市內湖三立電視台錄影結束後開車離開途中，遭騎機車的吳男下車敲車窗，吳並持辣椒水噴灑攻擊，李懷疑歹徒預謀犯案；警方調查發現，吳男家住新店、平日在文山區燒臘店上班，20日下午拘提吳男到案，吳男到案仍堅稱係因行車糾紛才噴辣椒水。

▲攻擊李正皓的吳男近照曝光、社群發文充滿情傷感受。（圖／翻攝當事人Threads帳號）

據了解：吳男日前疑似失戀，經常透過社群平台脆（Threads）發表情緒化貼文：「最近看到一個小說，好像就是在寫我。愛一個人幹嘛要如此卑微，做什麼事情都要小心翼翼的。不愛了，就是分，沒有太多理由。」他接著寫道：「如果你想要自由，那我都給你，不要失去了才會珍惜。人沒有太多時間可以浪費，愛自己，跟做自己喜歡的事情就好」，「以前喜歡一個人，現在喜歡一個人。」

吳男在該平台相關串文中還寫下，「我有朋友狀況跟你一樣，但他們還沒分。我不知道女生在內耗什麼，男生都已經出軌過，還跟別的女生上床了還要原諒他。然後為什麼我都碰不到有這樣的女孩？我一定會好好珍惜她，不會在一起之後還要讓她傷心難過。」吳嫌在網路上看似暖男的發文，與他現實生活中，夥同黑幫場勘預謀攻擊李正皓的犯罪行為迥然不同。

警方查出，吳男在燒臘店打工，卻坐擁賓士C300轎車，吳男解釋是和朋友合資購買。警方追查發現，他與天道盟天合會成員李男交情深厚，李正皓被預謀攻擊幕後是否有黑幫指使、或者收受酬勞進行攻擊？警方將深入追查。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤

獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品　FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪

獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億　台灣還藏百萬美金

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尹到怡發3點聲明！　捐5萬道歉
00929挨轟引爆「華碩之亂」　投信內部文件喊冤
快訊／15縣市大雨特報！
快訊／遭控當小三！Albee火大「列4點」喊告爆料者
泰國「大麻政策」大轉彎！
因賀瓏炎上PTT一片感嘆！評Albee外型「PR99以上」1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／27歲男獨自彎刀縱走2天未進食求救　直升機吊掛送醫

20歲成大男大生約3同學「秘境戲水」溺斃　女友在場目睹悲劇

屏東怪手翻落河堤影片曝！駛離拖板車軌道偏離　駕駛遭壓慘死

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

獨／新北男幫喬債反遭囚禁痛毆「10萬贖人」　警攻堅逮4嫌

誤認特戰老兵是通緝犯！警當街痛毆還噴辣椒水　懲戒法院降2級改敘

海巡隊員淪共諜！「1季收6萬+年終」洩軍事機密　海巡署回應了

叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火

通緝男開賓士「逼車又肇逃」警長上班鷹眼逮人　還搜出一堆毒品

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

快訊／27歲男獨自彎刀縱走2天未進食求救　直升機吊掛送醫

20歲成大男大生約3同學「秘境戲水」溺斃　女友在場目睹悲劇

屏東怪手翻落河堤影片曝！駛離拖板車軌道偏離　駕駛遭壓慘死

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

獨／新北男幫喬債反遭囚禁痛毆「10萬贖人」　警攻堅逮4嫌

誤認特戰老兵是通緝犯！警當街痛毆還噴辣椒水　懲戒法院降2級改敘

海巡隊員淪共諜！「1季收6萬+年終」洩軍事機密　海巡署回應了

叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火

通緝男開賓士「逼車又肇逃」警長上班鷹眼逮人　還搜出一堆毒品

丁強過世周年…老婆李璇復出　「角色遇尪失智驟逝」接拍原因曝光

台船爭取承造公務船免營業稅與印花稅　明年如匯率持穩可轉盈

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

2025誠品中文暢銷TOP10時代情緒滿溢　張忠謀、預言夢都上榜

離家1年陽台被裝「12台室外機」家裡熱爆　女：感覺空氣是燙的

國二男偷爸爸信用卡買「減重餅乾」　醫：不僅沒瘦還爆負面影響

中國官宣九三大閱兵　專家：解放軍3部隊首次亮相

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

社會熱門新聞

男收到付費A片轉傳到500人群組！AV女優怒告

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

軍卡輾斃三峽母女！　上兵不認罪判10月

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

即／台南千層岩瀑布傳悲劇！　20歲成大男溺水搶救不治

地面師二次剝皮詐12長者3.7億　主謀遭求刑10年

台中深夜2機車對撞　男騎士不治重機女頸椎受傷

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

碩士醫美女友點火燒死叼菸惡男認罪

騎士外側左轉！慘被自小客高速撞飛慘死

緊急避難包放這些　6大類項目一次看

機車闖紅燈撞飛國小畢業生　恐怖畫面曝

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

更多熱門

相關新聞

嫌犯全裝傻交保金繳不出　檢方降保放人

嫌犯全裝傻交保金繳不出　檢方降保放人

政治評論員李正皓遭辣椒水攻擊，警方逮捕主嫌吳男後，昨再拘提李、陳、吳3名共犯，今（24）移送士檢。3人涉妨害自由，原諭知李10萬、陳與吳各5萬交保均限制住居，但3人覓保無著，經求情後降保，吳改2萬交保、陳則無保限制住居；李則壓線湊齊10萬。

川普宣布停火正式生效！　喊話以伊勿違反

川普宣布停火正式生效！　喊話以伊勿違反

喊停火後「伊朗連環彈襲」　以色列南部3死

喊停火後「伊朗連環彈襲」　以色列南部3死

獨／動線車籍被掌握　李正皓遭襲案疑點多

獨／動線車籍被掌握　李正皓遭襲案疑點多

獨／李正皓被襲擊　女友短裙秀辣腿現身地檢署

獨／李正皓被襲擊　女友短裙秀辣腿現身地檢署

關鍵字：

名嘴李正皓攻擊失戀天道盟內湖警分局

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面