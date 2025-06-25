獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

▲攻擊李正皓的吳男近照曝光、社群發文充滿情傷感受。（圖／翻攝當事人Threads帳號，下同）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

名嘴、政治評論者李正皓19日在北市內湖三立電視台錄影結束後開車離開途中，遭騎機車的吳男下車敲車窗，吳並持辣椒水噴灑攻擊，李懷疑歹徒預謀犯案；警方調查發現，吳男家住新店、平日在文山區燒臘店上班，20日下午拘提吳男到案，吳男到案仍堅稱係因行車糾紛才噴辣椒水。







據了解：吳男日前疑似失戀，經常透過社群平台脆（Threads）發表情緒化貼文：「最近看到一個小說，好像就是在寫我。愛一個人幹嘛要如此卑微，做什麼事情都要小心翼翼的。不愛了，就是分，沒有太多理由。」他接著寫道：「如果你想要自由，那我都給你，不要失去了才會珍惜。人沒有太多時間可以浪費，愛自己，跟做自己喜歡的事情就好」，「以前喜歡一個人，現在喜歡一個人。」



吳男在該平台相關串文中還寫下，「我有朋友狀況跟你一樣，但他們還沒分。我不知道女生在內耗什麼，男生都已經出軌過，還跟別的女生上床了還要原諒他。然後為什麼我都碰不到有這樣的女孩？我一定會好好珍惜她，不會在一起之後還要讓她傷心難過。」吳嫌在網路上看似暖男的發文，與他現實生活中，夥同黑幫場勘預謀攻擊李正皓的犯罪行為迥然不同。



警方查出，吳男在燒臘店打工，卻坐擁賓士C300轎車，吳男解釋是和朋友合資購買。警方追查發現，他與天道盟天合會成員李男交情深厚，李正皓被預謀攻擊幕後是否有黑幫指使、或者收受酬勞進行攻擊？警方將深入追查。

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