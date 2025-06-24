李正皓遭賓士男噴辣椒水　3嫌瞎扯「逛街運動」結果湊不出保金

▲監視器拍到21歲吳男對李正皓犯案後逃逸的身影。（圖／記者潘鳳威翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員李正皓遭辣椒水攻擊，警方逮捕主嫌吳男後，昨再拘提李、陳、吳3名共犯，今（24日）移送士檢。3人涉妨害自由，原諭知李10萬、陳與吳各5萬交保均限制住居，但3人覓保無著，經求情後降保，吳改2萬交保、陳無保限制住居；李則壓線湊齊10萬。

3人到案時異口同聲撇清關係，聲稱彼此是朋友。開賓士C300吳嫌（20日院方無保限居）堅稱是因「行車糾紛」才動手，李嫌說「順路載朋友」，陳嫌表示是「去內湖運動」，另名吳嫌則稱「逛街經過」。警方調閱監視器，掌握4人案發前一天就曾駕駛白色賓士及機車前往現場場勘逗留逾2小時，研判4人事前已有串供，說詞明顯避重就輕，態度也相當輕率。

3人經警詢後移送地檢署，起初仍堅不鬆口，直到檢察官曉以大義、進行數小時複訊後，才陸續坦承犯行。檢方考量案情與犯後態度，認為無羈押必要，依涉犯《刑法》第277條第1項傷害罪及第304條第1項強制罪，分別諭知李男10萬元、陳與吳各5萬元交保，全數限制住居。

不過3人當場「覓保無著」，湊不出保釋金，經來來回回打電話，仍無著落。經陳情與檢方考量後予以降保，吳嫌改以2萬元交保，陳嫌則以無保方式限制住居獲釋，李男壓線湊齊10萬元交保，全案仍持續追查幕後是否另有指使者。