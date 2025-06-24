獨／李正皓遭襲案疑點多！動線車籍被掌握　便當店小弟竟開賓士

▲內湖警方拘提李姓犯嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

名嘴李正皓19日晚間在北市內湖三立電視台錄製完節目後與女友開車離開，卻在三立電視台外車道遭遇騎乘機車的吳姓男子持辣椒水攻擊，吳嫌因太緊張、多數辣椒水都噴在駕駛座玻璃上，李正皓事發後向內湖分局文德所求助報案。警方先收網逮捕吳男，再調閱監視器追捕幕後策畫者，23日兵分多路在新北市永和區逮捕有天道盟天和會背景的李男（34歲）及同案共犯吳男、陳男到案。

據了解，檢警案發後擴大調閱監視器，發現噴辣椒水的吳男早在18日就到內湖三立新聞台場勘，他和李男等3人分乘兩部機車，動手的吳男開黑色賓士C300，當天中午到南京東路6段明美公園與其他人會合，4人鬼祟行跡都被監視器拍下。





▲天道盟天和會李男與動手吳男事前場勘畫面都被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

之後主嫌李男開著吳男的賓士車，其餘3人分乘2輛機車到三立電視台附近場勘，徘徊疑似觀察現場動線，中間逗留超過2小時；李男親力親為，率領小弟場勘，也成為他們涉嫌噴辣椒水襲擊李正皓的涉案關鍵證據。

但令專案小組不解的是，李正皓的行蹤怎被遠在新北市永和地區天道盟天和會成員掌握？關鍵在於李當天錄製節目，以及私人車輛停放位置都遭李嫌等人洞悉，吳男才能以製造行車糾紛名義發動噴辣椒水攻擊；究竟是李正皓身邊有內鬼出賣李的行程和車籍資訊，或者李的車輛遭歹徒預先安裝衛星定位器，這些疑點都有待檢警深入追查釐清。

據了解，內湖警方從23日李嫌等人到案後，查扣3嫌手機以最急件徹夜展開手機數位鑑識工程，檢警透過解析3嫌手機釐清李正皓遭攻擊前後，4名涉案成員的聯絡勾串，以及如何掌握李正皓當天的行動路線，此外，噴辣椒水的吳男僅在便當店打工賺取微薄薪資，卻招搖開賓士C300，警方也將徹查4人帳戶金流，持續溯源追蹤幕後藏鏡人。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品 FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪



獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億 台灣還藏百萬美金