喊停火後「伊朗連6波飛彈攻擊」！　以色列南部至少3死





▲ 伊朗飛彈射中以色列南部一棟公寓。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗官媒24日證實對以色列實施停火，但自美國總統川普稍早宣布以伊達成協議以來，以色列軍方已偵測到伊朗連續6波飛彈攻擊，各地陸續響起空襲警報，已知對南部貝爾謝巴（Be'er Sheva）的空襲造成3人死亡。

綜合《衛報》及《以色列時報》等，以色列國防軍（IDF）偵測到伊朗24日上午以來第5次飛彈攻擊，北部地區響起空襲警報，不久後又發生第6次攻擊，以軍稱防空系統正設法攔截，海法等中部地區預料幾分鐘內將發布警報。

6次攻擊約發射10至15枚飛彈，以色列紅大衛盾會（Magen David Adom）證實，發生在貝爾謝巴的空襲造成3人死亡，分別為40多歲女性、40多歲男性及20多歲男性，另有2名50多歲男性送醫，6人在現場接受治療後狀況良好。

Footage posted to social media shows the moment of the Iranian ballistic missile strike on an apartment building in Beersheba this morning. pic.twitter.com/rTsmwe4cN7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 24, 2025

《以色列時報》記者PO出伊朗飛彈擊中貝爾謝巴一棟公寓的畫面，可見飛彈從空中落下後，遠方的大樓瞬間爆出火光，伴隨一聲轟隆巨響，隨後竄出濃濃煙霧，搜救人員持續在現場搜索更多傷亡人員。

伊朗官媒SNN則證實，根據已達成的協議，伊朗與以色列間的停火已自德黑蘭時間上午7時30分（台灣中午12時）起生效，而在停火開始前最後幾分鐘內，伊朗最後一波飛彈攻擊射向「被占領土核心地帶」。