喊停火後「伊朗連6波飛彈攻擊」！　以色列南部至少3死

▲ 伊朗飛彈射中以色列南部一棟公寓。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗官媒24日證實對以色列實施停火,但自美國總統川普稍早宣布以伊達成協議以來,以色列軍方已偵測到伊朗連續6波飛彈攻擊,各地陸續響起空襲警報,已知對南部貝爾謝巴(Be'er Sheva)的空襲造成3人死亡。

綜合《衛報》及《以色列時報》等,以色列國防軍(IDF)偵測到伊朗24日上午以來第5次飛彈攻擊,北部地區響起空襲警報,不久後又發生第6次攻擊,以軍稱防空系統正設法攔截,海法等中部地區預料幾分鐘內將發布警報。

6次攻擊約發射10至15枚飛彈,以色列紅大衛盾會(Magen David Adom)證實,發生在貝爾謝巴的空襲造成3人死亡,分別為40多歲女性、40多歲男性及20多歲男性,另有2名50多歲男性送醫,6人在現場接受治療後狀況良好。

