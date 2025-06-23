獨／李正皓遭襲擊第5天　「揭弊女神」女友短裙現身地檢超吸睛

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員李正皓19日晚錄影後，開車載「揭弊女神」女友馬郁雯離開電視台，途中突遭21歲吳姓男子持辣椒水攻擊。李隨即驗傷報案。今（23）日《ETtoday新聞雲》直擊，馬穿黑短裙、背紅色Goyard名包現身士林地檢署，吸睛破表，疑為李案前來說明。然而，檢警認為案情不單純，疑有黑幫介入，正全力追查背後是否另有「藏鏡人」。

▲「揭弊女神」馬郁雯記者，疑為了男友李正皓上週遭噴被傳喚到士林地檢署說明。（圖／記者黃宥寧攝）

今（23）日《ETtoday新聞雲》直擊，留著俏麗短髮的馬郁雯身穿黑色短裙、肩背紅色Goyard名牌包現身士林地檢署，氣場十足，連路人都不禁多看一眼，疑為男友李正皓遭辣椒水攻擊案出庭說明。

當時她正低頭滑著手機緩慢走出地檢署，記者上前詢問：「是馬記者嗎？是來幫男友作證的嗎？覺得恐嚇信和辣椒水攻擊會是同一人所為嗎？」她立刻收起手機，全程未發一語，面無表情、快步離去。

檢警雖在案發隔日迅速逮噴灑辣椒水的21歲吳姓男子，但吳否認受人指使，辯稱是因行車糾紛引發衝突。警方進一步查出，他名下僅有5、6萬元存款，懷疑背後另有「金主」，不排除他為了賺取所謂「安家費」而出手犯案。

▲吳姓男子朝李正皓噴辣椒水遭警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）



檢方於21日複訊後，依《組織犯罪防制條例》第3條第1項後段參與犯罪組織、《刑法》第277條第1項傷害罪、第304條第1項強制罪，並認其涉有《刑訴法》第101條第1項第1款、第2款逃亡、湮滅證據與勾串之虞，以及第101條之1第1項第2款反覆實施之虞，向法院聲請羈押。法院訊後認無羈押必要，僅裁定限制住居，讓吳男連一毛保釋金都不用繳，就能回家。

短短時間內，從政治評論員李正皓，到北市議員林亮君、許淑華，3名與政治高度相關的人士接連遭恐嚇，讓外界質疑是否有勢力刻意針對政治圈發動攻擊。尤其近期罷免案進入白熱化階段，各種干擾與威嚇手段頻傳，是否與罷免風向、政治動盪或敏感議題有關，檢警也不排除背後另有政治性動機，正持續深入調查中。