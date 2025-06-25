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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆微博關注中國公安　郭昱晴「揭真相」嘆：善意都要被抹黑

▲▼民進黨不分區立委郭昱晴公審直播男風波未平，又被起底先生在中國賺紅錢，今(24)日出面澄清。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨不分區立委郭昱晴回應國民黨爆料。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨繼昨日爆料民進黨立委郭昱晴丈夫在中國經商，今（25日）再爆料，郭昱晴微博帳號關注中國公安部刑偵局，還教網友如何用土豆網觀看台灣節目。對此，郭昱晴回應，11年前的她只想救個孩子，若連這樣的善意都要被抹黑，不只失了分寸，也失了人性。

國民黨昨日揭露郭昱晴丈夫在中國經商的文件，郭昱晴事後澄清是合法合規領台灣公司的薪水，她也強調，兩岸基於尊嚴不被矮化，不是不能交流。不過，國民黨今（25日）再揭，郭昱晴微博帳號關注中，有中國公安部刑偵局，還教導網友如何使用土豆網觀看台灣節目，國民黨桃園市議員凌濤質疑，民進黨不分區立委充斥紅色大雜質，賴清德總統竟然都沒看到？

對此，郭昱晴中午在社群平台臉書回應，11年前，她只是想救一個孩子，不是為了政治，也不分國界。若連這樣的善意都要被拿來抹黑，不只失了分寸，也失了人性，其他的就交給時間與公道，幸好她保留所有跟這個民間救援團體志工的對話紀錄。

從2014年新聞中可知，郭昱晴當時在微博不斷轉發，中國某地的一處橋上，有小女孩被媽媽脫衣拿木條狂打，甚至還被媽媽用腳狠踹頭的相關消息，當時郭昱晴在留言中懇請各方網友幫忙協尋這位可憐的小孩。最後，郭昱晴靠網友的留言獲得相關線索，並提供給中國受虐兒保護的民間組織「小希望之家」，讓相關單位順利在無錫一帶找到這位受虐小女孩，並將孩子救出安置。

事後，郭昱晴透過留言感謝網友們的熱心協助，讓遠在台灣的她有機會針對這位受虐女童伸出援手。她也期許，社會大眾能繼續延續這樣的正面能量，讓更多處於社會不幸角落的人們都能獲得援助。

▼民進黨立委郭昱晴回應國民黨爆料。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

▲▼民進黨立委郭昱晴回應國民黨爆料。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

▲▼民進黨立委郭昱晴回應國民黨爆料。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

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