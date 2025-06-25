再爆郭昱晴「万老師」微博關注中國公安　國民黨：紅色大雜質

▲國民黨召開記者會痛批郭昱晴根本是「內地晴」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨日揭露民進黨立委郭昱晴丈夫在陸經商文件，郭昱晴雖澄清是領台灣總公司薪水，並表示兩岸基於尊嚴不被矮化，不是不能交流，但國民黨今（25日）再揭郭昱晴微博帳號關注中，竟驚見中國公安部刑偵局，還教導網友如何使用土豆網觀看台灣節目，國民黨桃園市議員凌濤質疑，民進黨不分區立委充斥紅色大雜質，賴清德總統竟然都沒看到？

凌濤質疑，郭昱晴2014年與中國公安系統緊密的互動，是否已經遭到滲透？郭昱晴2023年被賴清德總統提名不分區立委，2024年就任後，是否可能成為中華民國國安最大的破口？他接著出示郭昱晴先生公司進口面膜的憑證，備註「台灣地區」銷售包裝。他表示，郭昱晴一手指著台灣藝人糟蹋台灣，但其先生公司進口「台灣地區」的面膜，才是真正糟蹋台灣。

國民黨副發言人康晉瑜指出，郭昱晴公審在街上直播的路人，甚至管人家講話有沒有中國口音，連直播平台是不是中國抖音都要管，結果自己才是使用大陸社群平台的先驅，郭昱晴開設的微博帳號，有高達1.6萬的粉絲，並以簡體字自介是麻辣鮮師中的「万人美」老師。

康晉瑜表示，郭昱晴在微博的貼文中還標籤「视频」2字，按照青鳥、民進黨支持者的邏輯，這就是中國大陸的語言；此外，貼文中還宣傳一檔台灣節目在「土豆網就有了」。他嗆郭昱晴，有空管路人用不用大陸平台、要不要開直播、有沒有中國口音，為何不檢視自己過去行為到底有多雙標？

國民黨發言人楊智伃提到，郭昱晴微博關注的161人中，驚見中國公安部刑偵局，以及公安部刑偵局副局長陳士渠，這是細思極恐的互相關注情節；她質疑，「內地晴」在中國是不是有一條龍式服務？郭昱晴與中國公安系統緊密聯繫，有無遭滲透的可能性？賴清德提名其擔任不分區立委時，是否事先知情？

楊智伃也說，2014年，微博帳號「小希望之家」貼文提到「無錫被虐寶寶事件」，希望大家幫忙找被虐寶寶，當找到後，該帳號特別感謝郭昱晴的「一手消息」，也感謝公安部刑偵局副局長陳士渠，她質疑，郭昱晴還未擔任中華民國立法委員之前，2014年就在中國大陸做選服嗎？