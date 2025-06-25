罵空軍前副司令張延廷是「台奸」　于北辰判賠20萬確定

▲于北辰於節目上公開辱罵張延廷，須賠償20萬元確定。（圖／《豈有此呂》）

記者吳銘峯／台北報導

軍事評論者、空軍前副司令張延廷日前在政論節目上分析談論後，遭桃園市議員于北辰在另一個節目辱罵「漢奸嘛！台奸嘛！」張延廷不滿名譽受損，起訴求償100萬元，一審判于北辰須賠償20萬元。全案再上訴，高等法院25日的二審駁回雙方上訴，于北辰須賠償20萬元確定。

曾任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、空軍官校校長的張延廷，2023年5月26日，參加《風傳媒》製作的Youtube政論節目《下班瀚你聊》，主持人提問「中國若出兵，我國國軍可撐幾天？」，張延廷分析出：「中國必會採取快節奏攻勢，根據演習天數估算，約2天內可攻陷台灣，寬鬆估算乘以2，則為4天。」

不料過兩天，于北辰就在三立新聞網製作的Youtube政論節目《94要客訴》節目中，辱罵張延廷是「漢奸、台奸、敗類」。張延廷不滿，提出民事訴訟，請求于北辰賠償名譽損失100萬元。一審法院審理後，判決于北辰須賠償20萬元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，於25日宣判，高院指出，「漢奸、台奸、敗類均為負面詞彙，其中漢奸、台奸為出賣國家民族利益的人，相當於『賣國賊』、『內奸』，即指通敵或叛國之人，敗類則指害群之馬，危害同類之人。」因此高院認為，于北辰的言論確實侵害張延廷的名譽，必須賠償。

高院審酌雙方的財力、社會地位等等因素後，認為一審判決的20萬元賠償妥適，因此駁回雙方上訴。全案就此確定。