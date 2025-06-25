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社會 社會焦點 保障人權

「G水」迷昏男子性侵還錄影　惡狼賠20萬判7年6月定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲男子以俗稱「G水」的迷姦藥物，迷昏他人並性侵得逞，最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄李姓男子與謝姓男子和謀，以俗稱「G水」的迷姦藥物，迷昏謝男的男性友人阿偉（化名），而後李男將阿偉帶到旅館中，以生殖器與假陽具性侵阿偉得逞，過程還錄影留念。阿偉事後發覺遭性侵而提告，李男遭逮後一審重判有期徒刑8年4月。上訴二審時，李男賠償20萬元給阿偉，雙方和解，二審減輕改判刑7年6月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，李男使用的「G水」為含有gamma-Butyrolactone（GBL）成分的藥劑。而根據網路資料，gamma-Butyrolactone（GBL）中文名稱為「γ-丁內酯」，是一種合法銷售的工業溶劑。不過這種工業溶劑進入人體後，就會轉變成著名的派對「迷姦藥GHB」（γ-羥基丁酸，gamma hydroxybutyrate）。二者雖然完全不同，但都是迷姦藥物。

本案發生於2023年11月間，李男看上謝男的友人阿偉，於是透過謝男，想要約出阿偉發生關係。謝男就與李男謀議，由謝男提供「G水」給李男，並由謝男出面邀請阿偉前往高雄三民區某KTV歡唱，等阿偉到場後，謝男又藉故不出席，營造李男與阿偉2人世界。李男則藉機在阿偉的酒杯中加入「G水」，阿偉沒多久就開始昏迷，被李男帶到旅館中性侵，李男還拿出手機錄影。

阿偉事後經由其他友人告知，才發覺自己遭性侵錄影，因此提出告訴。李男、謝男遭逮後，2人遭檢方提起公訴。其中謝男的部分另案審理，至於李男涉案部分，一審依照「加重強制性交罪」，重判有期徒刑8年4月。案件上訴第二審。

二審高等法院高雄分院審理時，李男坦承犯罪，並賠償20萬元給阿偉，雙方達成和解，高雄高分院因此改判李男有期徒刑7年6月。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

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