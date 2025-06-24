　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「神秘成功女性」3千萬加保無用！張綱維仍遭延押2個月

▲▼遠航董事長張綱維遭高院拘提。（圖／記者劉昌松攝）

▲張綱維雖喊出1.2億交保，但仍遭高院裁定延押2個月。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元，一審遭重判，目前案件上訴二審審理中。他因有逃亡之虞遭高等法院緊急羈押，日前高院審理是否延長羈押時，張綱維宣稱有「神秘成功女性」願提供3千萬資產擔保，再加上先前的保金，他提出1.2億元以換取交保。但高院不理會，仍裁定延長羈押2個月。

張綱維涉嫌掏空遠東航空35億元，遭檢方依照違反《證券交易法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多項罪名提起公訴，一審去年9月底將他重判有期徒刑14年，另外得易科罰金部分也判刑1年。案件上訴第二審審理中，張綱維在2021年3月間，以8000萬保金加上律師劉煌基出具的2000萬人保，總值1億元獲得交保。

案件上訴二審後，承審的高等法院合議庭裁定對張綱維實施科技監控，不過合議庭今年4月初發現，張綱維有7次違反科控警示，甚至還有2次行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港。因此合議庭緊急拘提張綱維到案訊問，並在訊問過後，裁定將張綱維收押但不禁見。

而高院日前審理是否延長羈押時，張綱維指稱，母親癌症的病情已經移轉到腦部，他擔心的每天睡不著覺，所以願意多提供保金1千萬元，再加上有「神秘成功女性」願提供3千萬資產擔保，請求高院讓他交保，回家照顧母親。由於張綱維在二審解除委任劉煌基，其2000萬元人保也一併解除，張綱維保金仍有8000萬元，加上這次他願意籌措1千萬保金，以及「神秘成功女性」提供的3千萬資產，讓他向高院宣稱總擔保金額高達1億2千萬元。

而即便律師在庭上一再強調該「神秘成功女性」是工作兢兢業業、令人尊敬的成功女性，張綱維不可能棄保潛逃，害這名女性的3千萬元資產遭沒收。但高院審理後，仍不採信，高院還是認定張綱維有逃亡之虞，為確保其配合審判程序進行，高院仍裁定延長羈押2個月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／連放21天！教育部拍板「寒假前先補3天課」
快訊／賀瓏擔任「品牌大使」　貼文、照片被刪除
獨／國光女神前夫病逝　淚憶每年飛日本「只為懷念他」
快訊／大雷雨轟新北！國家警報響　防冰雹、9級強陣風
快訊／怪手掉下河堤！「駕駛遭壓住」明顯死亡
吳宗憲三女兒解放細肩帶「側邊整排挖空」！雨天穿超辣
桃機暑假上看853萬人次創新高！　托運注意「四不原則」
快訊／停火僅1小時　以色列：偵測到「伊朗又射彈」
快訊／台北市警局中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

快訊／菜園疑遭蜂螫！平溪女失去呼吸心跳　送醫搶救中

信箱出現「留島不留人」恐嚇傳單　大溪警方展開調查

快訊／高雄工地火警！現場驚傳爆炸聲　警消急灌救　　

新北情侶半夜搬家違停遭攔查　女竟是3條通！男友持喪屍煙彈

快訊／屏東怪手掉下河堤！警消到場驚見「駕駛遭壓住」明顯死亡

假投資真詐財！警埋伏逮車手　馬尾妹喊冤：我只是個打工妹

「神秘成功女性」3千萬加保無用！張綱維仍遭延押2個月

快訊／台北市警局中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【泰格與雪兒】我的好室友

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

快訊／菜園疑遭蜂螫！平溪女失去呼吸心跳　送醫搶救中

信箱出現「留島不留人」恐嚇傳單　大溪警方展開調查

快訊／高雄工地火警！現場驚傳爆炸聲　警消急灌救　　

新北情侶半夜搬家違停遭攔查　女竟是3條通！男友持喪屍煙彈

快訊／屏東怪手掉下河堤！警消到場驚見「駕駛遭壓住」明顯死亡

假投資真詐財！警埋伏逮車手　馬尾妹喊冤：我只是個打工妹

「神秘成功女性」3千萬加保無用！張綱維仍遭延押2個月

快訊／台北市警局中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

不靠藥、也不數羊！3-2-1黃金入睡公式　身體自然說晚安

告五人新輯揭秘「雲安在錄音室崩潰」　還被犬青吐槽：搞成綜藝節目

教育公平在台南閃耀！　學習扶助成果分享會感動登場

快訊／教育部拍板「寒假前先補3天課」　銜接農曆春節連放21天

「未顯示號碼來電」提醒個資外洩　屏東內埔警識破詐騙陷阱

中興新村垃圾清運人力不足　游顥協調下半年仍由國發會負責

喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

一字馬、後空翻、單輪車！　黃偉哲陪570位學子拍下最酷畢業照

Meta大型AI資料中心吃電太兇　成當地社區「能源黑洞」

高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

社會熱門新聞

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

「中獎」匯6萬領12萬　老伯得知真相崩潰

「天才外科手」被誤當劉真主治　怒告Google

偽造「鄭文燦案」惡檢起底！　前女友控掐脖劈腿

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

開撕林柏宏！　四叔控罵父「流浪狗」內幕

快訊／名嘴李正皓被噴辣椒水幕後有黑幫教唆

高雄某高中鬥毆！頭部連環肘擊打到腦震盪

屏東德協派出竟將國旗掛反　分局回應了

登山客疑摔落「小鬼瀑布」亡！直升機吊掛遺體

拆「黃金帝國」大樓出事了！3水泥塊砸中騎士

即／北市警中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

「金門坦克」立院亂鬥踢2綠委挨告　法官勘驗認定共踹9下

更多熱門

相關新聞

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆了

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆了

律師王至德日前在臉書發文，分享一起超罕見的司法案例，有位男子（化名C先生）多年前因多次違規，累積共1萬8的罰單，卻堅持拒繳，導致名下唯一的房子遭查封，後來被一位小姐（化名L小姐）買走，但結局卻讓他傻眼了，忍不住驚呼「案情離奇到比有鬼還讓人難以相信的地步。」

花蓮部落狼鄰居性侵少女　判7年2月定讞

花蓮部落狼鄰居性侵少女　判7年2月定讞

政院南辦副執行長夫婦遭羈押　提抗告遭駁回

政院南辦副執行長夫婦遭羈押　提抗告遭駁回

軍聞社副主任共諜案　二審減為5年4月

軍聞社副主任共諜案　二審減為5年4月

涉詐助理費遭起訴！林岱樺今神隱

涉詐助理費遭起訴！林岱樺今神隱

關鍵字：

法律人權張綱維遠東航空女性交保高等法院羈押

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面