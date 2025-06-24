「神秘成功女性」3千萬加保無用！張綱維仍遭延押2個月

▲張綱維雖喊出1.2億交保，但仍遭高院裁定延押2個月。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元，一審遭重判，目前案件上訴二審審理中。他因有逃亡之虞遭高等法院緊急羈押，日前高院審理是否延長羈押時，張綱維宣稱有「神秘成功女性」願提供3千萬資產擔保，再加上先前的保金，他提出1.2億元以換取交保。但高院不理會，仍裁定延長羈押2個月。

張綱維涉嫌掏空遠東航空35億元，遭檢方依照違反《證券交易法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多項罪名提起公訴，一審去年9月底將他重判有期徒刑14年，另外得易科罰金部分也判刑1年。案件上訴第二審審理中，張綱維在2021年3月間，以8000萬保金加上律師劉煌基出具的2000萬人保，總值1億元獲得交保。

案件上訴二審後，承審的高等法院合議庭裁定對張綱維實施科技監控，不過合議庭今年4月初發現，張綱維有7次違反科控警示，甚至還有2次行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港。因此合議庭緊急拘提張綱維到案訊問，並在訊問過後，裁定將張綱維收押但不禁見。

而高院日前審理是否延長羈押時，張綱維指稱，母親癌症的病情已經移轉到腦部，他擔心的每天睡不著覺，所以願意多提供保金1千萬元，再加上有「神秘成功女性」願提供3千萬資產擔保，請求高院讓他交保，回家照顧母親。由於張綱維在二審解除委任劉煌基，其2000萬元人保也一併解除，張綱維保金仍有8000萬元，加上這次他願意籌措1千萬保金，以及「神秘成功女性」提供的3千萬資產，讓他向高院宣稱總擔保金額高達1億2千萬元。

而即便律師在庭上一再強調該「神秘成功女性」是工作兢兢業業、令人尊敬的成功女性，張綱維不可能棄保潛逃，害這名女性的3千萬元資產遭沒收。但高院審理後，仍不採信，高院還是認定張綱維有逃亡之虞，為確保其配合審判程序進行，高院仍裁定延長羈押2個月。