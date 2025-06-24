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社會 社會焦點 保障人權

早餐店老闆借廁所硬上　15歲少女急喊「老師說不能脫別人褲子」

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲花蓮某部落內，男子竟闖入鄰居房屋，性侵少女得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣新城鄉2021年間發生一起性侵案件，某部落賣早餐的盛姓男子，一早假借要借廁所，進入鄰居屋內，並將當時15歲的少女小喜（化名）壓制在床上，不顧小喜拒絕並說「老師說不能脫別人褲子」，性侵得逞。少女倉皇逃出，隱忍多年後揭發此事。一二審均將盛男判刑7年2月，全案再上訴，最高法院24日駁回上訴判決定讞。

判決指出，盛男在部落開設早餐店，小喜就是住在對門的鄰居。案發於2021年10月中，中午時間，與小喜同住的姑姑到附近朋友家打麻將，盛男突然走到小喜家門前，說要借廁所就直接闖入，並往二樓走去。由於家中有些財物放在二樓，小喜擔心的跟著上樓。

沒想到上樓後，盛男進入某間房間，小喜跟進後，盛男就鎖上門，將小喜壓制在床上，動手脫掉小喜褲子。小喜大驚說「老師說不能脫別人褲子！」但盛男不理會，第二度脫小喜褲子，性侵得逞。小喜奮力掙扎，衝出房門，內外褲都還掛在她的一條腿上。小喜隨即衝到姑姑打麻將的朋友家中哭訴，但姑姑僅說不要跟其他人說，也不要跟學校老師說。

但小喜隱忍多年，決定說出實情，隨即到警局報案，揪出盛男的惡行。檢方對盛男提起公訴。法院審理時，盛男否認犯罪，辯稱沒有性侵；盛男也質疑姑姑先前為什麼隱忍不報案，事後才指示小喜出面報案，另有所圖。

但法院傳喚當時陪同姑姑打麻將的部落友人，有好幾人均記得這件事。另外姑姑也說，當時希望小喜不要說出，是擔心小喜的爸爸會責備自己，再加上部落很小，許多人會一直談論，造成小喜二度傷害；不過隱瞞這麼久造成小喜的困擾，姑姑事後覺得處置不當。另外盛男也坦承，案發前小喜還會跟著家人到自己的早餐店買早餐，但案發後，小喜就再也沒來過了。

因此法院綜合各項事證判斷，認定盛男確實性侵小喜，以至於小喜身心受創。一二審法院均將他重判有期徒刑7年2月。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

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