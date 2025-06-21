女控高鐵前副總強吻拉內衣性侵！曖昧簡訊露餡　正宮怒告

▲高鐵女職員和高鐵前副總交往，被正宮告上法院，判賠25萬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

高鐵一名女職員控訴，已退休的台灣高鐵前營業資深副總孫鴻文，曾在酒後對她強吻、拉開內衣侵犯，事後又對她熱烈追求，導致她無法逃脫孫的權勢控制，雖然孫鴻文回應和女職員是「雙方合意的婚外情」，孫鴻文於航空公司任職的妻子仍對女職員提告。桃園地院審理後，法官認定女職員和孫交往，已侵害配偶權，判她要賠25萬元。全案還可上訴。

孫鴻文曾任航空公司台灣區處長、發言人等職務，2017年被延攬進入高鐵公司，並於2021年11月辦理退休。高鐵一名女職員在2023年匿名控訴，指孫在公司2天1夜活動中，藉酒意要她扶他回飯店房間時，趁機強吻女職員並拉開內衣侵犯，恰逢女職員的主管來電才停手。事後孫對她強調「這不是侵犯，是追求！」女職員雖試圖與孫斷聯，但孫卻寄信、打公司內線、利用通訊軟體傾訴愛意，讓她無法逃脫孫權勢控制，直到孫退休離開她的生活，她才有勇氣面對。

孫鴻文則對此回應，他知道爆料人身份，明明是雙方合意的婚外情，但卻被扭曲成性騷擾，他有留下兩人偷情訊息，全都可供參考查證，而孫鴻文在航空公司任職的妻子，也對女職員提出侵害配偶權告訴。

正宮表示，女職員於2020年初，因任職高鐵而和孫熟識，同年7月30日，兩人藉嘉義、澎湖3天2夜之旅合意發生性關係，並展開長達約3年的不倫戀。期間女職員不斷想上位，但孫皆不願意，因而向女職員提出分手，女職員為了報復孫，於2023年1月29主動傳訊向她坦承和孫有婚外情，女職員並宣稱第一次上床是被孫性侵，因而罹患斯德哥爾摩症候群，才愛上孫，讓她身心備受煎熬。

正宮指出，女職員隨後向高鐵提出性騷擾及性侵申訴，也透過立委范雲揭發此事，導致媒體大篇幅連續報導此事，造成她不僅得面對丈夫出軌、甚至可能牽涉性犯罪的壓力，還遭到同事指指點點，創傷程度無以復加，所幸經高鐵性騷擾事件申訴委員調查，認定申訴事實不成立，然而她遭到的傷害已難彌補，提告對女職員求償1百萬。

庭審時，女職員表示，她確實遭到孫的侵害及追求，兩人並無正宮所指的婚外情，性騷與性侵的申訴雖然不成立，但此類案件本就舉證困難，調查報告也提及「依據一般經驗法則，不能完全排除女職員所述情節確曾可能發生」，正宮還告她，簡直是傷口上灑鹽，對她造成2次傷害。

法官認為，女職員雖否認交往，但檢視她和孫在2020年7月，及2021年2、3、8、9、12月對話紀錄，可見女職員對孫曾多次分享美景相片，2人互相關心、互道晚安，2021年9月，女職員更數次因孫「未與正宮分房睡」、「捍衛正宮」而感到不滿，並數次質問孫「你要選擇捍衛我還是她(指正宮)」，兩人確實曾交往，已逾越一般男女正常互動，審酌正宮和孫結婚迄今30餘年、雙方家庭經濟等狀況，判女職員侵害配偶權，要賠25萬元。可上訴。