抵觸美國利益就會出手！　顧立雄：印太和平完全是美國核心利益

▲國防部長顧立雄赴立法院外交及國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國介入以色列、伊朗衝突，以此對照印太區域，在怎樣的狀態會抵觸美國利益，足以讓美國介入？國防部長顧立雄25日在立法院外交及國防委員會備詢時表示，這次以伊戰爭，美國要捍衛核心利益，確保核心利益不能喪失，印太和平穩定完全是美國核心利益。

民進黨立委羅美玲質詢時表示，全世界都在看美國總統川普的態度，這次美國出手某種程度也是一種宣示，對印太地區的和平來說，當損害到美國利益跟安全時，還是會出兵的。她詢問顧立雄，先前很多人提出「疑美論」，認為川普是採取美國優先，當台灣受到攻擊，美國不會理會，這部分國防部如何評估？

顧立雄表示，以伊衝突所代表的意涵，還有對於美國來看，都會密切關注，特別提出來的是，伊朗濃縮鈾接近核武等級，對美國來講，也許內部有很多討論，但伊朗擁有接近核武等級，是無法容忍，觸及了核心利益時候會有出手動作，而在出手動作之後，美國還是希望維持住核心利益，而且區域和平穩定，才是美國期待在中東可以達到的。

羅美玲接著詢問，這次美國目標是要摧毀核設施，對政權轉換沒有想要介入，所以之前認為說印太區域，在怎樣狀態會抵觸到美國利益，讓美國介入，若以台灣來說，認為失守會造成第一島鏈失守，美國也會介入嗎？

顧立雄表示，美國至今的印太戰略核心目標，在於防止印太地區尤其重點在台海、南海等，沒有任何戰事發生，防止跟防堵戰爭，還是美國最優先戰略目標。

顧立雄指出，至今是以「嚇阻」方式，以實力才可以帶來和平，這是美方展現最明確的，以實力帶來和平。他強調，嚇阻不單是台灣要加強防衛能力，成為嚇阻一環，在第一島鏈要以集體協同的方式，來產生嚇阻力量，所以可以看到日本有前進部署，美國在菲律賓基地也有相關反制武器，展現立即前進部署，當中國要實施區域拒止的時候可以突破，讓中國算計上，變得非常複雜，來阻止中國有任何冒進的動作。

對於美軍這次介入以伊戰爭，顧立雄表示，他要展現的不單純是秀肌肉，這次以伊戰爭，美國要捍衛核心利益，確實是要確保核心利益不能喪失，而印太和平穩定，完全是美國的核心利益。