伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　IAEA曝輻射外洩最新情況

▲伊朗與以色列互相攻擊。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美軍轟炸伊朗3處核設施後，外界紛紛擔心是否會釀成輻射外洩。對此，國際原子能總署（IAEA）24日發表聲明指出，伊朗部分受損設施內部的確出現局部放射性與化學物質的洩漏，但「目前沒有發現場外輻射量上升的情況」，而伊朗周遭地區也未受到輻射汙染。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，這波攻擊對伊朗多處核設施造成嚴重破壞，包括鈾轉換與濃縮設施，但並未對周邊國家的人口或環境造成放射性影響。

IAEA持續表示，伊朗部分遭到空襲的核設施雖出現局部放射性與化學物質外洩的情況，但是輻射數據仍在安全標準內。

以色列6月13日率先對伊朗的核設施發動空襲，造成約200人死亡，死者包括科學家與軍事人員。以色列國防軍強調，他們對伊朗的研究設施造成「重大破壞」。隨後美軍也對福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）等3處伊朗核設施發動攻擊。

外界分析，核設施在遭轟炸後，輻射量仍保持在正常範圍，可能是因為伊朗早已事先轉濃縮鈾等核材料。根據《半島電視台》報導，伊朗國會議長顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）證實，伊朗早在空襲前就將福爾多內的核設施與材料轉移。

《紐約時報》24日引述一份美國政府的機密文件指出，伊朗大部分核武原料與設備早在空襲前就已轉移至秘密地點。同篇報導也提到，這波轟炸實際上對伊朗核計畫造成的影響不大，3個設施中僅有2個入口被封鎖，地下的重要結構並未受損。也就是說，這起攻擊行動頂多就是暫時將伊朗發展核武的進程延後數個月而已。

雖然目前局勢看似穩定，但葛羅西仍強調，核設施若遭攻擊，風險極高，恐造成重大放射事故。他也再次重申，「不論衝突發生與否，核設施絕不該成為攻擊目標，這一點我早已反覆強調。」