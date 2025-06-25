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以伊衝突釀中國能源安全隱憂　陸悄然開通中伊鐵路成「破局」關鍵

▲中伊鐵路。（圖／翻攝伊朗官媒Press TV）

▲中伊鐵路將成為大陸能源安全的重要通道。（圖／翻攝伊朗官媒Press TV，下同）

文／香港01

自美國21日介入以色列與伊朗的衝突，對多處核設施發動打擊後暫且促成雙方停火，外界紛紛聚焦於作為石油貿易主要航道的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），擔憂衝突升溫將影響航道暢順，波及國際貿易及全球油價。但當外界都把注意力放在以伊衝突升溫之際，連接中國與伊朗兩國的中伊鐵路上月已悄悄開通，或許默默為伊朗地緣政治帶來破局。

中國與伊朗於2021年簽署的一項4000億美元（約11.7兆元新台幣）經濟協議，中方當時承諾在未來25年內，在伊朗的銀行、電訊、港口、鐵路、醫療保健與資訊技術等領域，投資4000億美元，換取穩定、廉價的石油供應，而中伊鐵路便是該協議的其中一項計劃。

▲中伊鐵路。（圖／翻攝伊朗官媒Press TV）

首趟中國貨運列車，於5月25日到達伊朗德黑蘭（Tehran）附近的Abadan內陸港，標誌著鐵路正式開通。鐵路全長1600公里，經過吉爾吉斯、塔吉克等中亞國家，到達伊朗境內後，會分成兩個方向，一面南去波斯灣，另一路則面向土耳其，然後再向歐洲延伸，成為連接歐亞大陸一個非常重要的通道。

關鍵是，這一鐵路似乎為伊朗與中國提供了減少依賴海上貿易航線的機會。首先，在新一輪衝突爆發前，伊朗已面臨美國等西方國家的經濟制裁。美國過去一直有系統性地針對限制中伊貿易，包括對涉及運輸伊朗石油的中國企業及油輪實施制裁，而美國則憑著其強大的海軍執行對伊朗的制裁。

全球超過30%的海上石油貿易途經南海，其中超過90%的貿易須要經過麻六甲海峽，而美國透過艦隊對相關海域保持戰略控制，不但能在海上攔截涉及伊朗貿易的船隻，甚至能在潛在的衝突中隨意封鎖相關海域。

其次，隨著中東局勢愈來愈不穩，紅海等航運路線淪為不同勢力之間的交戰區，中伊雙方乃至歐洲各國都急需要另闢一條穩定的貿易路線。

據伊朗官媒《Press TV》報導，中伊鐵路將兩國之間的貨物的運輸時間從海運的30天縮短至15天，大大減低了貿易成本，並為中伊兩國帶來巨大的潛在戰略優勢。

石油貿易對伊朗而言是其國家經濟的重要基礎，而中國而言則是重要的廉價能源供應。據船舶追蹤公司Vortexa的數據，中國從伊朗購買的石油比其他國家都多，中方5月每天從伊朗進口超過180萬桶石油。

倘兩國間的石油貿易能漸漸從較脆弱的海路轉移至穩定的陸路，一方面伊朗能更有效地規避美國的石油制裁，獲取穩定的國家收入。另一方面，中國也可透過建立穩定的陸路貿易，以應對潛在衝突對海路貿易的影響，確保能源安全。

儘管目前以色列與伊朗之間的停火協議已生效，但中東地區的緊張局勢短期內都難以消減，持續發展鐵路對中伊兩國的非常重要。

據伊朗伊斯蘭共和國海關總署（IRICA）負責人，中國於2024年度是伊朗非石油產品的最大進口國，伊朗則是中國第二大非石油產品出口國。如果中伊鐵路持續發展，將陸路變成為兩國之間的主要貿易路線。屆時，這一鐵路大有可能成為伊朗重塑地區局勢、突破戰略困境的關鍵工具。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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