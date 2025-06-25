海外軍醫騙她匯款7次　還找瘖啞女扮「將軍代理人」收錢

▲彰化警分局逮捕2名瘖啞中年女車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市71歲女子深陷網路交友詐騙，即使高雄警方5月時就告知遇到詐騙，但她仍對自稱「軍醫」的網友深信不疑，3個月連續匯款7次給對方。22日詐團更安排「將軍代理人」面交取款7萬餘元，兒子得知後緊急報警。警方佈局逮捕車手時，發現是2名中年瘖啞女子，偵訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

彰化警分局表示，案件起源於今年5月，高齡71歲女子接獲高雄警方通知，得知先前接觸的車手已自首，建議她報案，但她仍持續與LINE上自稱「受困海外的軍醫」交往，對方以急需資金為由，誘騙她臨櫃匯款達7次，期間雖多次被行員與警方勸阻，陳婦卻堅信對方會來台相會。

▲彰化警分局逮捕2名瘖啞中年女車手。（圖／警方提供）

6月22日詐團變本加厲，謊稱將派「將軍」代理人取款，更指定在彰化火車站廁所交付7.1萬元，女子家人察覺異狀，主動向民生路派出所求助。警方將計就計，協調改至附近餐廳面交，並部署警力埋伏。

當天下午3時，59歲葉女與54歲何女現身取款，員警上前盤查時發現2人神情慌張、無法言語，經確認均為瘖啞人士。警方立即聯繫彰化縣政府手語翻譯員，才知2人僅依詐團指示辦事，對犯罪內情一無所知。

警方痛批詐騙集團冷血泯滅人性，利用弱勢族群犯罪，企圖規避偵查，將全案移送地檢偵辦，同時呼籲民眾，網路交友應提高警覺，任何金錢要求務必撥打165反詐騙專線求證，避免成為下一個受害者。

▲▼詐團與受害人的對話曝光。（圖／警方提供）