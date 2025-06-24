車手搭小黃聊收款　運將機警報案...警扣80萬贓款、K他命

記者張君豪／台北報導



3日晚間21時50分許，北市警方在南港區研究院路二段與舊莊街口逮捕一名剛詐騙民眾取款的車手陳劉姓男子（24歲、經查有公共危險、洗錢防制法前科）。警方表示，陳劉男搭乘計程車時難掩興奮，與被害人相約在南港地區取款，邱姓計程車司機聽到談話內容，趁車手下車後立刻報警求助，南港警方立刻派員到場盤查逮捕車手歸案，並起獲80萬元新台幣贓款和K他命毒品等證物。

▲南港警方逮捕上門取款詐團車手，並查扣80萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



南港警方表示，當時沈姓計程車司機在南港車站載到一名男子，對方上車表示要到研究院路二段，開車過程中，司機聽到車手通話內容疑涉詐欺收款，趁車手下車後立即打110報警；警方獲報後，根據司機的指示在研究院路二段中研郵局前攔查到該名男子。







警員在車手隨身背包內查，查獲贓款新台幣80萬元、假收據、犯案手機1部、K他命1包及吸食工具。經查遭詐騙的侯姓婦人（71歲）從今年4月加入的LINE「飆股推薦投資群組」，被害人誤信為合法投資平台。3日21時30分許，侯婦準備好80萬元要交給理財專員，所幸遭警方及時攔查追回，從車手犯案取款到警員到場逮人，過程僅20分鐘。



南港警方藉此案例提醒，投資務必透過正當管道，勿輕信網路群組或陌生人推薦之理財商品，民眾可撥打165反詐騙專線查證或報警處理，以保障自身財產安全。





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