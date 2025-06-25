台東警舉辦治安座談會　警民齊心凝聚向心力

▲台東縣警察局台東分局舉辦「社區治安會議」（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局台東分局24日晚間台東市知本里活動中心舉辦「社區治安會議」，縣議員陳政宗、立法委員黃建賓秘書蕭郁蓁、縣議員王文怡助理李容伶、臺東市民代表會代表蔡政家、知本里里長王正元、建興里里長謝欣倚、溫泉村村長楊維崇、知本社區發展協會理事長葉文炳、知本建業社區巡守隊隊長陳慶龍、知本義警分隊分隊長劉修宏、溫泉巡守隊隊長林銘信及70餘位鄉親蒞臨參與；副分局長林慶村率各組、隊主管到場實施「識詐、交通安全及婦幼安全」宣導，鼓勵鄉親發揮警民合作精神，攜手合作共同營造優質社區。

會議中由偵查隊宣導詐騙手法，詐騙集團常以「高獲利」、「快速致富」、「穩賺不賠」等話術，誘騙民眾下載不明APP或進入Line投資群組，一旦匯款便血本無歸，提高警覺就是保護自己與家人最好的方式，並建議民眾可瀏覽警政署設置的「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）專網，透過觀覽各縣市詐騙數據統計分析與熱點分布、最新詐騙手法及案例，識破詐騙陷阱，接續由第五組進行交通宣導，透過蒐集車禍肇事影片，讓民眾直觀瞭解違規後果及預防措施，並講解使用偽造、變造牌照行駛道路的嚴重性，除高額的罰緩處罰使用者及車主外，致人傷亡或多次違規者，會依法沒入車輛，更會涉犯刑法偽造文書罪，最後由第三組家防官宣導，若發現孩童疑似遭受不當對待或忽略照顧，務必撥打113婦幼保護專線或是110報案專線，及早介入，確保兒少身心健康發展不受威脅。

台東分局表示，本次會議與居民面對面的互動，不僅加強彼此聯繫，也讓預防犯罪與事故的觀念更深入民心，未來將持續深入村里與民互動，落實在地關懷與安全教育，也呼籲大家多向親友轉傳防詐資訊，共同提升警覺心，讓「詐騙零容忍、交通零違規」成為社區新共識。